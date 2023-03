https://fr.sputniknews.africa/20230310/recours-eventuel-de-lukraine-a-des-bombes-americaines-a-sous-munitions-la-russie-promet-de-reagir-1058147088.html

Recours éventuel de l’Ukraine à des bombes américaines à sous-munitions: la Russie promet de réagir

Recours éventuel de l’Ukraine à des bombes américaines à sous-munitions: la Russie promet de réagir

La Russie réagira si les informations selon lesquelles l’Ukraine aurait demandé aux États-Unis des bombes à sous-munitions sont confirmées, déclare la... 10.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-10T11:59+0100

2023-03-10T11:59+0100

2023-03-10T12:14+0100

donbass. opération russe

ukraine

états-unis

russie

bombe à sous-munitions

maria zakharova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/11/1055205879_0:105:3268:1943_1920x0_80_0_0_bef58d7ac89577957c719d4d91edda63.jpg

La diplomatie russe s’est exprimée concernant l’intention supposée de l’Ukraine de se procurer des bombes américaines à sous-munitions afin de les utiliser contre les forces russes.La responsable a ajouté qu’il est "difficile de prévoir" quel type de réaction cela pourrait engendrer."Nous avons déclaré à plusieurs reprises que toute fourniture d'armes au régime de Kiev est une cible légitime" de la Russie, a soutenu la diplomate.Demande ukrainienneLe 6 mars, l’agence Reuters, en s’appuyant sur ses sources dans la Chambre des représentants américaine, a annoncé que l’Ukraine a demandé à Washington des bombes aériennes à sous-munitions MK-20. Kiev prévoit de les convertir afin qu’elles puissent être larguées depuis des drones, selon Jason Crow et Adam Smith, membres de la Chambre des représentants des États-Unis et de la commission des forces armées.L’Ukraine a exhorté les législateurs américains lors de la conférence de Munich sur la sécurité en février à faire pression pour obtenir l'approbation de la Maison-Blanche, toujours selon Jason Crow et Adam Smith.Les MK-20 sont lancés à partir d’avions, déployés en plein vol, et libèrent plus de 240 sous-munitions en forme de fléchettes.L’interdiction des armes à sous-munitionsActuellement, plus de 100 pays sont signataires de la convention sur les armes à sous-munitions, qui interdit totalement l'emploi, la production, le stockage et le transfert de cette catégorie d'armes. Ni les États-Unis ni l’Ukraine ne font partie de ce traité initié en 2008.Cette catégorie d’armes est conçue pour avoir des effets dévastateurs au cours des combats afin de détruire des cibles militaires mobiles ou multiples. Les armes à sous-munitions font également des ravages parmi les civils non seulement pendant des conflits armés, mais bien après la fin des hostilités.

ukraine

états-unis

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, états-unis, russie, bombe à sous-munitions, maria zakharova