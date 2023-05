https://fr.sputniknews.africa/20230501/territoires-liberes-du-donbass-un-millier-de-munitions-deminees-sur-4000-metres-carres-1058963380.html

Territoires libérés du Donbass: un millier de munitions déminées sur 4.000 mètres carrés

En cette période printanière de semailles, les unités du génie du groupe Ouest réalisent le déminage des localités libérées dans la zone de l’opération... 01.05.2023, Sputnik Afrique

La Défense russe a publié une vidéo montrant le déminage des champs avant les semailles dans la zone de l’opération militaire spéciale.La vidéo montre des militaires du groupe Ouest ramasser et empiler dans une fosse profonde des munitions qui n’ont pas explosé. Ensuite ils installent des pains d’explosifs sur ces munitions et les font sauter en respectant une distance sécurisée.On voit également des militaires passer au peigne fin un champ avec des détecteurs de mines.Certaines munitions trouvées sont détruites sur place. Parfois, elles se trouvent sous terre à une profondeur de 20-30 centimètres.Retour à la vie pacifiqueUn militaire a raconté que lorsque le détecteur réagit à une pièce métallique, ce qui peut témoigner de la présence d’une mine ou d’une munition il fait venir un supérieur pour un examen plus détaillé. Selon lui, parfois ils travaillent sous les tirs ennemis.

