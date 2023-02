https://fr.sputniknews.africa/20230225/le-deminage-du-donbass-prendrait-des-dizaines-dannees-1058014418.html

Le déminage du Donbass prendrait des dizaines d’années

Le déminage du Donbass prendrait des dizaines d’années

Au cours de l’opération militaire spéciale, des sapeurs de la république populaire de Donetsk ont retiré plus de 215.000 mines et obus. Cependant des milliers... 25.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-25T11:08+0100

2023-02-25T11:08+0100

2023-02-25T11:08+0100

donbass. opération russe

ukraine

russie

sapeur

mines antipersonnel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/19/1058014148_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_1012c175d7fdaf3ba2f38d95314ec9f1.jpg

Les sapeurs continuent à faire sauter les mines qui parsèment le Donbass et ce travail pourrait prendre des dizaines d’années, estime le capitaine Dmitri Piatkovskiy, chef-adjoint d’une unité du ministère des situations d’urgences de la République populaire de Donetsk (DNR).D’après lui, les sapeurs de la République ont éliminé depuis le début de l’opération militaire spéciale plus de 215.000 mines et il en reste "des millions".Mine antipersonnelIl a précisé que les mines terrestres Lepestok (Pétale) dispersées par l’armée ukrainienne sur le territoire de la DNR se comptent par milliers.Pour rappel, début février, l’ONG Human Rights Watch a reconnu l’utilisation par Kiev de mines Pétale contre des civils. Selon les autorités de la DNR, elles ont fait un mort et 89 blessés.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, russie, sapeur, mines antipersonnel