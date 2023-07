https://fr.sputniknews.africa/20230710/kiev-garantit-de-ne-pas-utiliser-darmes-a-sous-munitions-sur-le-territoire-russe-selon-washington--1060448439.html

Kiev garantit de ne pas utiliser d’armes à sous-munitions sur le territoire russe, selon Washington

Kiev garantit de ne pas utiliser d’armes à sous-munitions sur le territoire russe, selon Washington

Dans la foulée de l’annonce de livrer à l’Ukraine des armes à sous-munitions, la Maison-Blanche a assuré que Kiev garantissait par écrit de ne les utiliser que... 10.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-10T12:51+0200

2023-07-10T12:51+0200

2023-07-10T12:51+0200

international

états-unis

ukraine

russie

armes

aide militaire

livraison d'armes à l'ukraine

maison blanche

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104161/31/1041613186_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_5602b0d18f7cb72769f6a4a727298433.jpg

L'Ukraine a donné aux États-Unis des garanties écrites de ne pas employer d’armes à sous-munitions sur le territoire russe. Cette déclaration a été faite le 9 juillet par le conseiller à la Sécurité nationale de Joe Biden.En outre, selon lui, Washington ne s'attend pas à ce que la décision de fournir des armes à sous-munitions à Kiev puisse provoquer une discorde chez les alliés de l'Otan:Une nouvelle aide militaireLa Maison-Blanche a annoncé le 7 juillet l’envoi d’un nouveau lot d’assistance militaire à l’Ukraine, qui inclut des bombes à sous-munitions.Ces dernières, utilisées pour la première fois pendant la Seconde Guerre mondiale, sont une classe d'armes comprenant des roquettes, des bombes, des missiles et des projectiles d'artillerie qui se brisent en l'air et dispersent des munitions plus petites sur une vaste zone.Elles ont été interdites par plus de 100 pays, car les bombes n’ayant pas explosé peuvent présenter un risque pour les civils pendant des années après la fin des combats.La diplomatie russe a dénoncé le 8 juillet cette décision américaine comme un "aveu de faiblesse". D’après elle, cela rendra Washington "complice" des morts civiles provoquées par cette arme controversée.Certains s’opposentLe secrétaire général de l'Onu soutient la Convention sur les bombes à sous-munitions et est contre l'utilisation de ce type d'armes sur les champs de bataille, a déclaré le 7 juillet Farhan Haq, son porte-parole adjoint.En outre, plusieurs pays n’ont pas soutenu cette initiative, dont le Royaume-Uni, l’Espagne, le Canada, l’Italie, la Thaïlande et la Chine.

états-unis

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, états-unis, ukraine, russie, armes, aide militaire, livraison d'armes à l'ukraine, maison blanche