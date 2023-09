https://fr.sputniknews.africa/20230923/la-moitie-des-chars-danois-livres-a-lukraine-sont-defectueux-1062300808.html

La moitié des chars danois livrés à l’Ukraine sont défectueux

Une douzaine des chars fournis par le Danemark à l’Ukraine présentent des défauts qui doivent être corrigés, rapporte la chaîne danoise TV 2. Kiev avait déjà... 23.09.2023, Sputnik Afrique

Mangés aux mites. Les derniers chars Leopard 1 livrés à l’Ukraine par le Danemark ne tiennent pas la route, à en croire la chaîne TV 2. Sur les 20 blindés livrés, 12 sont ainsi défectueux, selon une note du ministre de la Défense, Troels Lund Poulsen, dévoilée par la télévision danoise.Dix de ces chars sont déjà arrivés en Ukraine et doivent désormais être réparés par les ingénieurs sur place, admet encore le ministre. Deux autres toujours stockés en Pologne présentent pour leur part de graves défauts.L’armée ukrainienne n’a en outre pas formé de mécaniciens capables de remédier aux défaillances les plus importantes, souligne le ministre. C’est pour l’heure la défense allemande et la société Flensburger Fahrzeugbau (FFG) qui remettent à neuf les chars les plus atteints.Les chars livrés par Copenhague sont de type Leopard 1A5. Le Danemark avait lui-même mis ce modèle hors service en 2005.Kiev snobe BerlinCe nouveau couac intervient quelques jours après que Kiev a refusé une dizaine de chars Leopard offerts par Berlin. L’Ukraine aurait là encore jugé que le matériel était de trop mauvaise qualité pour être utilisé sur le front, rapportait Der Spiegel. Ils avaient déjà été utilisés pour l’entraînement de soldats ukrainiens en Allemagne et nécessitaient des réparations. Le manque de pièces de rechange et de personnel technique en Ukraine rendait inutile leur transfert.Début septembre, plusieurs musées danois avaient déjà étaient mis à contribution, afin de fournir des Leopard 1 nécessaires à la formation des tankistes ukrainiens. Six chars en état de marche étaient sortis de divers établissements, rapportait le magazine Forbes.D’autres observateurs s’interrogent désormais sur l’utilité des livraisons de chars américains Abrams à Kiev. Ces derniers doivent être "utilisés de manière très adaptée, pour des opérations spécifiques", avait récemment concédé Kyrylo Boudanov, chef du service de renseignement militaire ukrainien.

