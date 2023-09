https://fr.sputniknews.africa/20230924/de-nouveaux-details-sur-la-destruction-du-char-britannique-challenger-2-fourni-a-lukraine-1062313996.html

De nouveaux détails sur la destruction du char britannique Challenger 2 fourni à l’Ukraine

Début septembre, une vidéo d’un char britannique Challenger 2 détruit dans la zone de l’opération russe en Ukraine a été publiée sur les réseaux sociaux.La destruction a été confirmée par le ministre britannique de la Défense Grant Shapps.L’UK Defense Journal a livré la vision des faits de Stuart Crawford qui a été officier du Royal Tank Regiment pendant 20 ans, avant de prendre sa retraite avec le grade de lieutenant-colonel en 1999.Immobilisé et touché par un missileSelon lui, le Challenger immobilisé a été touché par un missile du système antichar russe Kornet.Il précise que les chars britanniques fournis à l’Ukraine ne disposent pas de blindage réactif explosif (ERA), ni du système de protection active (APS) qui auraient pu les protéger contre une telle attaque.Cette mention a été faite alors que la presse occidentale présente le Challenger comme le char le mieux protégé du monde et sous-entend que son équipement avec ces systèmes l’aurait sauvé.Il ajoute que l'examen de nouvelles preuves photographiques indique que la tourelle du Challenger pourrait avoir été délogée. Cela ne peut être que le résultat de l’explosion des munitions du char dont les compartiments de charge sont blindés et devraient protéger l'élément combustible du char.Version du ministreSelon la version initiale exposée par le ministre britannique de la Défense, le char avait été touché par l'artillerie russe. Ensuite, il a de nouveau été attaqué lors d'une tentative pour éteindre l'incendie. Le ministre a également déclaré que l'ensemble de l'équipage composé de six militaires avait survécu.Il a néanmoins ajouté que Londres n'envisageait pas d'envoyer un nouveau char pour remplacer celui-ci.

