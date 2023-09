https://fr.sputniknews.africa/20230930/des-drones-russes-aneantissent-deux-chars-suedois-offerts-a-lukraine--video-1062450691.html

Des drones russes anéantissent deux chars suédois offerts à l’Ukraine – vidéo

30.09.2023

2023-09-30T11:40+0200

Une vidéo partagée en ligne montre ce qui pourrait être des frappes de drones russes sur une variante suédoise du char de combat principal allemand Leopard 2A5, le Stridsvagn 122. L'Ukraine en a reçu dix et en aurait perdu au moins deux. Les séquences montrent deux attaques séparées de drones-kamikazes quadrirotor VT-40 contre un char bloqué.Deux autres vidéos apparues en ligne montrent apparemment le même endroit et identifient à tort deux chars ciblés comme étant des Leopard 2. Ceux-ci auraient été frappés par des drones-kamikazes Lancet près de Svatovo, une ville de la république populaire de Lougansk qui a connu de violents combats lors de la contre-offensive estivale de Kiev.La légende indique que les troupes ukrainiennes avaient abandonné au moins deux des blindés suédois, les exposant ainsi aux attaques de drones russes.Aucune de ces deux vidéos ne montre des troupes à proximité des chars. Dans les deux cas, les écoutilles sont ouvertes, ce qui implique que l'équipage a évacué.Dix chars livrésLa semaine dernière, les médias suédois ont rapporté que leur gouvernement avait livré à l'armée ukrainienne dix chars Stridsvagn 122, respectant un engagement annoncé en février. Ce lot représente environ 10% du parc de tanks du pays.Le véhicule blindé suédois possède des caractéristiques supplémentaires par rapport au modèle allemand d'origine, notamment un blindage plus lourd. Les équipages ukrainiens ont été formés pour les conduire.Face aux livraisons d'armes lourdes à Kiev par les États-Unis et leurs alliés, Moscou a accusé l’Occident de mener une guerre par procuration contre la Russie et d’utiliser les Ukrainiens comme de la "chair à canon". Selon le ministère russe de la Défense, Kiev a déjà perdu environ 2.700 pièces d'armes lourdes et plus de 17.000 soldats rien qu'en septembre.

