L'Ukraine compte lancer une nouvelle offensive début octobre

L'Ukraine compte lancer une nouvelle offensive début octobre

L'armée ukrainienne pourrait lancer une offensive début octobre, un groupement important se prépare à franchir le Dniepr alors que des commandos ukrainiens... 29.09.2023

Le Président Volodymyr Zelensky s'est mis d'accord avec ses sponsors aux États-Unis et au Royaume-Uni sur une nouvelle offensive ukrainienne qui débuterait début octobre, a appris Sputnik d'une source proche des services secrets.Selon lui, "c'est une nouvelle aventure de Zelensky, qui essaie de prouver sa valeur à tout prix. Cela peut avoir des conséquences tragiques".Les services secrets russes surveillent de près les actions de l'armée ukrainienne, a conclu le responsable. Première contre-offensive ukrainienneDepuis début juin, les troupes ukrainiennes tentent d'avancer sur les axes de Zaporojié, de Donetsk-Sud et d'Artiomovsk. Cette offensive engage des unités entraînées par l'Otan et équipées de matériel militaire occidental. Vladimir Poutine a récemment constaté que Kiev n'avait pu obtenir de succès significatifs sur aucun secteur du front. Début septembre, il a indiqué que cette contre-offensive avait échoué.Le 26 septembre, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré que les pertes des forces armées ukrainiennes en septembre dépassaient les 17.000 soldats et 2.700 équipements.

