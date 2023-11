https://fr.sputniknews.africa/20231113/la-nouvelle-phase-du-conflit-en-ukraine-est-dangereuse-pour-kiev-selon-le-wsj-1063513895.html

La nouvelle phase du conflit en Ukraine est dangereuse pour Kiev, selon le WSJ

Compte tenu du fait que Kiev ne réalise aucun progrès sur le champ de bataille, la prochaine phase du conflit semble devenir de plus en plus difficile, écrit... 13.11.2023, Sputnik Afrique

La nouvelle phase du conflit en Ukraine devient défavorable pour Kiev en raison de l'augmentation de la puissance de combat de la Russie, relate le Wall Street Journal.Selon un haut responsable ukrainien de la sécurité cité par le média, la Russie a construit une usine de drones pouvant produire 1.000 engins explosifs à longue portée par mois.En outre, Moscou possède d'énormes stocks d'armes, tandis que Kiev, qui dépend fortement des approvisionnements occidentaux, manque déjà de munitions et de matériel militaire, note le Wall Street Journal.Qui plus est, tout se dégrade pour les troupes ukrainiennes. Les soldats d’une brigade ont fait savoir qu'ils avaient, en plus de l'épuisement des stocks d'armes, des pertes en personnel.Une impasseAuparavant, Valeri Zaloujny, commandant en chef des armées ukrainiennes, avait indiqué au magazine Forbes que les troupes ukrainiennes s'étaient retrouvées dans une impasse et qu'il n'y aurait sans doute aucune grosse percée sur le front. Il a avoué ne pas avoir assuré la progression rapide des troupes, attendue par l'Occident. Volodymyr Zelensky a plus tard désavoué ces propos.La Russie a déclaré à plusieurs reprises l'échec de la contre-offensive ukrainienne. Le chef du ministère russe de la Défense a noté que les forces de Kiev, malgré les livraisons d'armes par les pays occidentaux, n'ont réalisé aucun progrès significatif sur le front. Selon lui, l’ennemi a perdu plus de 90.000 soldats tués et blessés depuis le début de l'offensive.Le Président russe a souligné que la poussée ukrainienne "avait complètement échoué".

