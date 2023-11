https://fr.sputniknews.africa/20231112/kiev-sera-t-il-attaque-sur-fond-dechec-de-loffensive-ukrainienne-1063485707.html

Kiev sera-t-il attaqué sur fond d'échec de l'offensive ukrainienne?

Selon le conseiller d'un ex-Président ukrainien, la Russie pourrait désormais s'en prendre à Kiev après que le commandement ukrainien a reconnu l'impasse de sa...

La reconnaissance par Valeri Zaloujny, commandant en chef des armées ukrainiennes, de l'échec de Kiev sur le front poussera la Russie à attaquer Kiev. C'est ce qu'a estimé Oleg Soskine, ancien conseiller du deuxième Président de l'Ukraine Léonid Koutchma (1994-2005), sur sa chaîne YouTube.Pour rappel, Moscou avait assuré dès 2022 que le changement de pouvoir à Kiev et l'élimination du Président ukrainien ne faisaient pas partie des objectifs poursuivis par la Russie lors de l'opération spéciale menée en Ukraine.En se rendant compte de l'échec sur le front, le commandement ukrainien ne veut pas assumer la responsabilité de la destruction inévitable et définitive de son armée, estime l'ex-responsable.Le conflit à Gaza a changé la donneDans ce contexte, le Président Volodymyr Zelensky agit de manière irréfléchie, notamment en prolongeant la loi martiale jusqu'au 14 février 2024, selon M.Soskine. Le changement de la situation internationale, le basculement de l’attention de la communauté internationale sur le conflit dans la bande de Gaza et la prise de conscience par le commandement ukrainien que la poursuite des hostilités n'a pas de perspectives peuvent entraîner l'élimination physique de Zelensky, pense savoir l'expert.Auparavant, Zaloujny avait déclaré au magazine Forbes que les troupes ukrainiennes s'étaient retrouvées dans une impasse et qu'il n'y aurait sans doute aucune belle percée sur le front. Il a avoué ne pas avoir assuré une progression rapide des troupes, attendue par l'Occident. Volodymyr Zelensky a plus tard désavoué ces propos du militaire.

