Plus de 4.800 soldats, 8 avions, 205 drones… Les pertes de Kiev en 7 jours, selon la Défense russe

Dans son bilan hebdomadaire, la Défense russe a fait état de la destruction de huit avions de combat et de 205 drones ukrainiens. De nombreux obus de HIMARS et... 10.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-10T16:05+0100

2023-11-10T16:05+0100

2023-11-10T16:27+0100

Durant la période allant du 4 au 10 novembre, les forces armées russes ont porté 11 frappes groupées avec des armes de haute précision et des drones sur des aérodromes, des arsenaux, des entrepôts de munitions, d'armes et de matériel militaire, ainsi que des dépôts de carburant, a fait savoir ce vendredi le ministère russe de la Défense dans son bilan hebdomadaire.En outre, elles ont frappé des centres de déploiement de militaires ukrainiens et de mercenaires étrangers. La défense antiaérienne a abattu, au cours de cette semaine, huit avions de combat ukrainiens, dont quatre MiG-29, deux Su-27 et deux Su-25, ainsi que 205 drones.Ont été de plus interceptés 32 projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS, 12 missiles tactiques de croisière Storm Shadow et SCALP, deux missiles antinavires Neptune, deux bombes guidées JDAM.Le 9 novembre, des troupes russes ont mis en échec une nouvelle tentative des marines ukrainiens de débarquer sur la rive gauche du Dniepr. La plupart d’entre eux ont été neutralisés, 11 autres ont été capturés.Pertes de Kiev sur les différents axes:Au total, les forces armées ukrainiennes ont perdu en 24 heures près de 4.825 de leurs effectifs, tués ou blessés.

conflit ukrainien, ukraine, russie, défense, défense antiaérienne