Un officier français aurait commandé un groupe de sabotage ukrainien

Un groupe de sabotage ukrainien éliminé par les forces spéciales russes pourrait avoir été commandé par un officier français, a confié à Sputnik un membre de... 10.11.2023, Sputnik Afrique

Un membre de la brigade de reconnaissance Dniepr suppose qu’un groupe de sabotage ukrainien aurait pu être commandé par un officier français.Selon lui, cet officier aurait pu commander un groupe de sabotage. Cependant l’information ne peut pas être vérifiée, car tous les membres du groupe ont été éliminés pendant le combat.Des mercenaires de 35 paysLe directeur du Service fédéral de sécurité (FSB) Alexandre Bortnikov avait précédemment annoncé que les membres de 13 sociétés militaires privées européennes et de 9 unités paramilitaires étrangères participaient aux combats du côté ukrainien. Moscou a recensé au total près de 800 mercenaires de 35 pays.La Défense russe affirme que le régime de Kiev utilise des mercenaires étrangers en tant que chair à canon et les militaires russes continuent de les exterminer sur l’ensemble du territoire ukrainien.Ces étrangers qui sont venus pour faire la guerre ont avoué dans des interviews que les militaires ukrainiens coordonnaient mal leurs actions et qu’il y avait peu de chances de survivre, car l’intensité du conflit était incomparable à ce qu’ils avaient connu en Afghanistan ou au Proche-Orient.

