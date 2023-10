https://fr.sputniknews.africa/20231020/kiev-a-fusille-ses-soldats-qui-ont-refuse-de-franchir-le-dniepr-1062963555.html

Kiev a fusillé ses soldats qui ont refusé de franchir le Dniepr

Kiev a fusillé ses soldats qui ont refusé de franchir le Dniepr

Une unité spéciale ukrainienne composée de néo-nazis et de mercenaires étrangers a fusillé les soldats des forces armées de Kiev qui ne voulaient pas traverser... 20.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-20T23:10+0200

2023-10-20T23:10+0200

2023-10-20T23:10+0200

donbass. opération russe

international

russie

conflit ukrainien

ukraine

kherson

fusillade

tracts

mercenaires

dniepr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/0d/1056163838_0:0:3141:1768_1920x0_80_0_0_537e12c85def6b427bf043c5ddff91f7.jpg

"Une unité de barrage", chargée de tirer sur les soldats de son propre camp pour empêcher toute tentative de retraite, du groupe Dniepr ukrainien a éliminé ce 20 octobre plusieurs dizaines de militaires sur la rive droite du Dniepr contrôlée par Kiev, a déclaré Vladimir Saldo, gouverneur de la région russe de Kherson, sur sa chaîne Telegram.Les militaires russes ont largué des tracts appelant les soldats ukrainiens à se rendre.Selon lui, Kiev envoie massivement ses soldats au massacre comme de la chair à canon. Des mercenaires, des néo-nazis et des nationalistes se cachent derrière leurs dos. Ils sont peu nombreux, mais le régime de Kiev leur a donné le droit de tirer sur ceux qui ne veulent pas exécuter les ordres suicidaires, a martelé le gouverneur.Le 20 octobre, le ministère russe de la Défense a précisé dans son bilan quotidien de l'opération spéciale qu'au cours de la semaine, les forces armées ukrainiennes avaient tenté à plusieurs reprises de s'emparer des têtes de pont sur les îles et sur la rive gauche du Dniepr. Suite à ces tentatives, Kiev a perdu jusqu'à 345 militaires et de nombreuses pièces d'équipement sur l’axe de Kherson. Au total, plus de 5.800 effectifs de l’armée de Kiev ont été neutralisés en une semaine.Le 18 octobre, le gouverneur Saldo avait signalé l’échec de plusieurs tentatives de l’armée ukrainienne de s’accrocher à la rive gauche du Dniepr. Selon Vladimir Saldo, les militaires russes avaient neutralisé quatre groupes de sabotage ukrainiens à proximité des villages de Podstepnoïé et de Poïma.

russie

ukraine

kherson

dniepr

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, conflit ukrainien, ukraine, kherson, fusillade, tracts, mercenaires, dniepr