Plus de 5.800 soldats, 314 drones, 12 avions… Ce que l’Ukraine a perdu en une semaine

Entre le 14 et le 20 octobre, l’armée russe a frappé des unités du régiment nationaliste Azov* et celles d’instructeurs et de mercenaires étrangers, ainsi que... 20.10.2023, Sputnik Afrique

donbass. opération russe

opération militaire

russie

ukraine

Les forces armées russes ont réalisé quatre frappes groupées avec des armes de haute précision, ainsi que des drones, entre le 14 et le 20 octobre, a annoncé le ministère russe de la Défense dans son bilan hebdomadaire.En conséquence, des détachements du régiment nationaliste Azov* et des unités d’instructeurs et de mercenaires étrangers ont été détruits, ainsi que des ateliers de fabrication d’explosifs. En outre, un entrepôt de vedettes sans pilote a été anéanti, tout comme un atelier d’assemblage de missiles tactiques opérationnels.Les chasseurs russes et la défense anti-aérienne ont abattu 12 avions: 10 chasseurs MiG-29 et deux avions d’attaque au sol Su-25, tout comme deux hélicoptères ukrainiens Mi-8.En outre, la défense antiaérienne russe a intercepté 35 projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS, six bombes guidées JDAM, cinq missiles tactiques et opérationnels, deux missiles S-200 convertis en version sol-sol, ainsi que 314 drones.Pertes de Kiev sur les différents axes:Axe de Donetsk: en une semaine, Kiev a perdu plus de 2.065 soldats; quatre chars et 18 autres blindés, 27 autres véhicules, cinq stocks de munitions et d’équipement militaire, 28 pièces d’artillerie. 25 attaques ukrainiennes ont été repoussées.Axe de Donetsk-Sud: deux attaques ont été repoussées; 9 blindés de combat, 19 autres véhicules et 8 pièces d’artillerie ont été détruits. En outre, les pertes humaines s’élèvent à plus de 1.010 personnes. Les unités russes ont pris des positions plus avantageuses dans cette zone.Axe de Zaporojié: 10 attaques ont été déjouées; Kiev a perdu plus de 475 militaires, 11 chars, 22 véhicules blindés de combat, 18 autres véhicules et 14 pièces d’artillerie ont été frappés.Axe de Koupiansk: 61 attaques ont été repoussées; l'Ukraine a perdu plus de 995 soldats, 10 chars et 27 blindés de combat, 20 autres véhicules, 18 pièces d’artillerie. Les unités russes ont amélioré leurs positions avancées dans cette zone.Axe de Krasny Liman: 18 attaques ont été repoussées; plus de 940 militaires, 21 véhicules blindés de combat, 14 autres véhicules et 5 pièces d’artillerie ont été frappés.Axe de Kherson: les pertes de l'Ukraine s'élèvent à 11 pièces d’artillerie, 48 embarcations et 38 véhicules. De plus, près de 345 soldats ont été tués. La tentative ennemie d’assaut de têtes de pont sur la rive gauche de fleuve Dniepr et plusieurs îles a été déjouée.*Organisation terroriste interdite en Russie

russie

ukraine

