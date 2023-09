https://fr.sputniknews.africa/20230929/la-defense-russe-presente-le-bilan-hebdomadaire-des-pertes-de-lukraine-1062440548.html

Dix avions ukrainiens anéantis en une semaine: la Défense russe présente un nouveau bilan

Dix avions ukrainiens anéantis en une semaine: la Défense russe présente un nouveau bilan

L'armée russe a anéanti en une semaine quatre chasseurs, un hélicoptère, cinq avions de combat et un autre d'attaque au sol, selon le nouveau bilan... 29.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-29T17:57+0200

2023-09-29T17:57+0200

2023-09-29T18:46+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

opération militaire

bilan

ministère russe de la défense

pertes

pertes humaines

mig-29

m142 himars

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/11/1056210282_0:0:3407:1916_1920x0_80_0_0_924194361e6b3e600ac6d3452359c095.jpg

Entre le 24 et le 29 septembre, les forces armées russes ont réalisé neuf frappes groupées avec des armes de haute précision et de longue portée, ainsi qu'avec des drones, a annoncé ce 29 septembre le ministère russe de la Défense dans son bilan hebdomadaire.Ont été ciblés des dépôts de munitions et des équipements militaires, des sites d'entraînement de saboteurs, ainsi que des centres d'hébergement pour les soldats ukrainiens et les mercenaires étrangers.Les frappes ont détruit le centre de contrôle de la formation de la Légion étrangère, deux grands arsenaux d'armes et de munitions. L’armée russe a aussi interrompu l'approvisionnement en armes de fabrication étrangère et le soutien logistique des troupes ennemies opérant sur les axes de Donetsk et de Zaporojié.L'aviation russe a frappé un aérodrome dans la région de Nikolaïev, détruisant un hélicoptère Mi-8, quatre chasseurs MiG-29, dont deux livrés par la Pologne, et cinq autres avions de combat, plus un avion d'attaque au sol Su-25.En outre, la défense antiaérienne russe a intercepté 33 projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS et Olkha, un JDAM, quatre HARM, ainsi que 185 drones.Pertes de Kiev sur les différents axes:Axe de Donetsk: en une semaine, Kiev a perdu 1.760 soldats (blessés ou tués); 31 attaques ukrainiennes ont été repoussées; 40 chars et autres blindés, 70 autres véhicules, deux stocks de munitions, deux Grad ainsi que 13 pièces d’artillerie ont été anéantis.Axe de Zaporojié: huit attaques ont été repoussées; Kiev a perdu plus de 330 militaires, 32 véhicules blindés de combat, 38 autres véhicules et 25 pièces d’artillerie ont été frappés.Axe de Donetsk-Sud: quatre attaques ont été repoussées; deux groupes de reconnaissance et de sabotage ont été anéantis; 22 véhicules blindés de combat, 37 autres véhicules et 15 pièces d’artillerie ont été détruits. En outre, les pertes en personnel s’élèvent à plus de 750 personnes (blessés ou tués).Axe de Koupiansk: l'Ukraine a perdu plus de 210 soldats, cinq véhicules blindés de combat, 30 autres véhicules, 13 pièces d’artillerie, mais aussi quatre dépôts de munitions.Axe de Krasny Liman: 12 attaques ont été repoussées; plus de 360 militaires tués, 20 véhicules blindés de combat, 20 autres véhicules et 12 pièces d’artillerie ont été frappés.Axe de Kherson: les pertes de l'Ukraine s'élèvent à 16 véhicules blindés de combat, 42 autres véhicules et sept pièces d’artillerie. De plus, jusqu’à 250 soldats de Kiev ont été tués, trois groupes de reconnaissance et de sabotage ont été anéantis.En outre, la défense antiaérienne russe a également intercepté 33 projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS et Olkha, un JDAM, quatre HARM, ainsi que 185 drones.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, opération militaire, bilan, ministère russe de la défense, pertes, pertes humaines, mig-29, m142 himars, jdam (joint direct attack munition), agm-88 harm (missile air-sol)