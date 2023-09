https://fr.sputniknews.africa/20230916/la-defense-russe-presente-son-bilan-hebdomadaire-des-pertes-de-lukraine-1062157353.html

La Défense russe présente son bilan hebdomadaire des pertes de l’Ukraine

La Défense russe présente son bilan hebdomadaire des pertes de l’Ukraine

L'armée russe a anéanti en une semaine deux chasseurs, trois avions d'assaut et un hélicoptère ukrainien, selon le nouveau bilan du ministère russe de la... 16.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-16T15:02+0200

2023-09-16T15:02+0200

2023-09-16T15:44+0200

donbass. opération russe

défense

russie

conseil de sécurité de russie

ukraine

conflit ukrainien

m142 himars

mig-29

mig-31k

mi-8

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/18/1058829693_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_336c18bd42d576ae9649c3e35ac91f42.jpg

Entre le 9 et le 16 septembre, les forces armées russes ont réalisé 11 frappes groupées avec des armes de haute précision et de longue portée, basées en mer et dans les airs, ainsi qu'avec des drones, sur des infrastructures portuaires ukrainiennes, mais aussi des dépôts de munitions et de carburant, des ateliers de production de vedettes drones, des entrepôts de munitions et d'armes occidentales et des centres de stationnement de troupes, a indiqué ce samedi la Défense russe.Par conséquent, le ravitaillement en matériel de plusieurs unités ukrainiennes a été perturbé, ainsi que les livraisons d'armes occidentales. Un important arsenal de munitions de génie ukrainien a également été rasé.L'aviation russe a frappé un aérodrome dans la région de Dniepropetrovsk, détruisant deux chasseurs MiG-29 et trois avions d'assaut Su-25, et a abattu un hélicoptère Mi-8.12 drones semi-submersibles ont été dépistés et frappés en mer Noire ainsi que trois vedettes rapides transportant des groupes de débarquement, ajoute le communiqué. La défense antiaérienne a intercepté 19 projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS et 270 drones ukrainiens.Pertes de Kiev sur les différents axes:

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

défense, russie, conseil de sécurité de russie, ukraine, conflit ukrainien, m142 himars, mig-29, mig-31k, mi-8, su-25