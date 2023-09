https://fr.sputniknews.africa/20230915/himars-bateaux-semi-submersibles-et-stocks-de-munitions-ce-que-kiev-a-perdu-en-24h-1062138588.html

HIMARS, bateaux semi-submersibles et stocks de munitions… Ce que Kiev a perdu en 24h

Le ministère russe de la Défense a fait part de la destruction de deux bateaux semi-submersibles ukrainiens dans les eaux de la mer Noire et de multiples... 15.09.2023, Sputnik Afrique

Au cours des dernières 24 heures, la Flotte de la mer Noire de Russie a découvert et détruit deux bateaux semi-submersibles ukrainiens dans la partie sud-ouest de la mer Noire, a déclaré la Défense russe.En outre, les forces russes ont réussi à anéantir 41 drones ukrainiens et ont intercepté trois projectiles HIMARS.En République populaire de Donetsk, un centre de communication d’une brigade d'assaut aéroportée ukrainienne a été détruit.Dans la région de Dniepropétrovsk, la station radar P-18 destinée à détecter et suivre des cibles aériennes a été annihilée.Pertes de Kiev sur les différents axes:

