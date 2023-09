https://fr.sputniknews.africa/20230920/les-forces-russes-ont-detruit-des-troupes-dassaut-du-bataillon-nationaliste-azov--1062230255.html

Les forces russes ont détruit des troupes d'assaut du bataillon nationaliste Azov

Les forces russes ont détruit des troupes d'assaut du bataillon nationaliste Azov

Les militaires russes ont anéanti des membres du bataillon nationaliste Azov* sur un axe de l’opération spéciale en Ukraine. Les pertes de l'ennemi s'élèvent à... 20.09.2023, Sputnik Afrique

Des unités russes ont neutralisé des membres de la brigade spéciale Azov* sur l’axe de Krasny Liman, a fait savoir à Sputnik le porte-parole du groupe russe Centre, Alexandre Savtchouk.Il a précisé que les pertes de l'ennemi s'élevaient à 50 militaires. En outre, les forces russes ont réduit en cendres un véhicule blindé de combat.Selon l’interlocuteur, les moyens de défense antiaérienne ont abattu une roquette de HIMARS. Et l'aviation de bombardement a frappé quatre postes de commandement et d'observation près des localités de Torskoé (dans la république populaire de Donetsk) et de Serebryanka (dans la république populaire de Lougansk), a-t-il conclu.Bataillon nationaliste jugé terroriste par la RussieLe régiment nationaliste ukrainien Azov* est considéré par Moscou comme une organisation terroriste pour ses nombreux crimes contre l’humanité commis dans la région du Donbass et documentés pendant l’opération spéciale.Fondé en 2014, Azov* participait activement aux batailles contre les forces pro-russes dans le Donbass. Au début de l’opération spéciale militaire en Ukraine, le bataillon a, avec acharnement, lutté contre l’armée russe et les forces de la république populaire de Donetsk à Marioupol. Des membres d’Azov* se sont finalement retranchés dans l'usine Azovstal pour se rendre en mai 2022. Selon plusieurs témoignages sur la bataille de Marioupol, Azov* a commis plusieurs crimes contre la population de la ville.Le Code pénal de la Fédération de Russie prévoit une peine de 10 à 20 ans de prison pour les participants et de 15 à 20 ans pour les organisateurs du groupe terroriste.*Organisation terroriste interdite en Russie

