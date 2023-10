https://fr.sputniknews.africa/20231005/un-espion-francais-mele-a-des-mercenaires-etrangers-en-ukraine-des-2020-1062576375.html

Un espion français mêlé à des mercenaires étrangers en Ukraine dès 2020

Paris était impliqué dans la préparation du conflit en Ukraine deux ans avant le lancement de l’opération spéciale russe en février 2022, selon des documents... 05.10.2023, Sputnik Afrique

Un haut gradé français, de la Direction du renseignement militaire (DRM) et de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), a plusieurs fois longtemps séjourné à Kiev bien avant le début de l’opération spéciale en Ukraine, indiquent des preuves documentaires mises à la disposition de Sputnik.Le lieutenant-colonel Arnaud Helly a loué un appartement dans le centre de Kiev pendant 59 jours de janvier à mars 2020. Un autre document, émanant de l'ambassade de France à Kiev et signé par Arnaud Helly en personne et l'attachée de défense de la mission diplomatique, Andrée Evrard, constate la fin officielle de son séjour le 21 mars 2020. Mais deux autres factures consultées par Sputnik montrent que M.Helly a continué de payer le loyer à la même adresse jusqu'au 10 mai 2020.Un lieu de résidence de mercenaires à proximitéFait curieux, le lieu de séjour d’Arnaud Helly se trouvait à quelque 800 mètres de l’hôtel Golden Gate Inn, où résidaient des mercenaires étrangers, affirme à Sputnik Warren Thornton, journaliste britannique indépendant. Ce dernier a fait son service dans l'armée britannique en tant que tireur d'élite pendant six ans, puis huit ans comme gardien de travailleurs humanitaires dans des pays en proie à la guerre, où il a fait la connaissance de nombreux attachés diplomatiques et entrepreneurs militaires privés.M.Thornton a raconté à Sputnik qu'il avait des contacts avec d'anciens mercenaires qui lui avaient appris que l’hôtel Golden Gate Inn était un refuge pour les membres de leur profession, ainsi que pour des espions et des intermédiaires, en raison de sa réputation de lieu touristique populaire. De même, un pub irlandais leur offrait une couverture pour réduire le risque d'être ciblé par une éventuelle frappe de missile russe.Mission mystèreArnaud Helly s’est ensuite rendu plusieurs fois dans la capitale ukrainienne durant les deux années suivantes. Pour Warren Thornton, la nature de sa mission reste un mystère. Mais ces séjours ont eu lieu à l’époque où les pays de l’Otan ont intensifié leurs livraisons d’armes à l’Ukraine et la formation de soldats ukrainiens en prévision d’un conflit avec la Russie voisine, a-t-il noté.De juillet à août 2018, Arnaud Helly avait également visité Saint-Pétersbourg, ville au nord-ouest de la Russie, pendant un mois, apparemment pour améliorer sa maîtrise de la langue russe, continue Warren Thornton. Il a séjourné dans un appartement loué sous son "pseudo Internet" d'Arnaud Hervé.Selon M.Thornton, la DGSE disposait d'une série d'agents à Saint-Pétersbourg. Il ressort des rapports leur rotation mensuelle consultés par le journaliste. Le séjour d’Arnaud Helly dans cette ville russe peut prouver davantage son lien avec ce service secret français.Piste caucasienneAprès "la mission ukrainienne", Arnaud Helly a été envoyé en Arménie, une ancienne république soviétique du Caucase que l'Occident tente de détourner de l'orbite russe.Arnaud Helly s’est également rendu en mission en Géorgie voisine, où des manifestants pro-européens soutenus par les États-Unis ont menacé en mars 2023 de renverser le gouvernement après que celui-ci a adopté une position neutre sur le conflit en Ukraine.Qui est cet officier français?Arnaud Gildas Helly a été promu dans l'armée active au grade de sous-lieutenant de l’armée française en octobre 2006, selon les archives publiques. Il avait précédemment obtenu un diplôme en sciences économiques et sociales de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr.Lors de son voyage à Kiev en 2020, il avait le grade de commandant. En octobre 2020, à l'occasion de sa 15e année dans l'armée, il a reçu la médaille de l'Ordre national du mérite au grade de chevalier, selon le Journal officiel du gouvernement. Il a rapidement reçu promotion en décembre 2021 au grade de lieutenant-colonel. Le dossier ne détaille pas les raisons de cette ascension rapide, mais c’est son travail en Ukraine pourrait en être une.Au-delà d’être un membre actif de la France en Ukraine dans le conflit avec la Russie, notamment en termes de livraison massive d’armes, de nouveaux faits ont été révélés montrant l’implication de Paris dans les préparatifs du conflit en Ukraine bien à l’avance.

