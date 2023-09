https://fr.sputniknews.africa/20230916/un-ancien-soldat-britannique-porte-disparu-est-retrouve-mort-en-ukraine--1062166793.html

Un ancien soldat britannique porté disparu est retrouvé mort en Ukraine

Les autorités ukrainiennes ont retrouvé la dépouille d'un ancien soldat britannique que l'on croyait disparu. Il aurait pu être tué en dehors des combats, par... 16.09.2023

Une pièce du puzzle. Alors que la police enquête depuis plusieurs jours sur la disparition de l'ancien soldat britannique Daniel Burke, le corps de celui-ci vient d'être retrouvé, rapporte Sky News.L'ancien parachutiste de 36 ans était porté disparu depuis le 16 août, sa famille pensait qu'il s'était rendu en Ukraine. La police du Grand Manchester a déclaré qu'elle travaillait désormais avec ses proches et les autorités ukrainiennes pour soutenir une identification formelle et ramener le corps au Royaume-Uni.Accident ou règlement de compte?Ce 16 septembre, le Telegraph avait déjà avancé que la mort de Daniel Burke n'était peut-être pas survenue dans des combats. La police n'a pas exclu la piste d'un meurtre. Selon des informations non confirmées sur des canaux de discussion militaire, un autre mercenaire aurait admis avoir tiré sur l'ancien soldat britannique lors d'un entraînement, clamant qu'il s'agissait d'un accident, rapportait le quotidien.Encore plus intriguant: un autre mercenaire britannique fait aussi l'objet d'une enquête. Il s'agit de Jordan Chadwick, 31 ans, qui a été retrouvé mort dans un plan d'eau ukrainien, les mains liées dans le dos. Si les deux cas ne sont pas liés, les enquêteurs n'excluent pas que des conflits internes aient pu entraîner des meurtres entre mercenaires, selon le Telegraph. Jordan Chadwick aurait également pu être tué lors d’une cérémonie "d’initiation" ayant mal tournée.Le flot de mercenaires étrangers prêts à combattre en Ukraine semble s'être tari ces derniers mois. Côté français, une centaine de mercenaires restent encore sur place, alors que plus de 800 s'étaient déclarés volontaires au début du conflit, rapportait récemment RTL. Nombreux sont ceux à avoir fui et plié bagages, avait affirmé mi-août Douglas McGregor, ancien conseiller au Pentagone.

