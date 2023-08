https://fr.sputniknews.africa/20230812/les-mercenaires-etrangers-fuient-les-combats-en-ukraine-selon-un-ex-conseiller-du-pentagone-1061289565.html

Les mercenaires étrangers fuient les combats en Ukraine, selon un ex-conseiller du Pentagone

Les mercenaires étrangers fuient les combats en Ukraine, selon un ex-conseiller du Pentagone

Essuyant de lourdes pertes aux côtés des forces ukrainiennes dans la zone de l’opération militaire spéciale russe, les mercenaires étrangers prennent la poudre... 12.08.2023, Sputnik Afrique

Le mécontentement grandit parmi les militaires ukrainiens en raison des lourdes défaites sur la ligne de front, et les mercenaires étrangers fuient également la zone de l’opération militaire spéciale russe, a déclaré le colonel Douglas McGregor, ancien conseiller du chef du Pentagone, sur sa chaîne YouTube.Selon l’ex-conseiller, les soldats qui n'obtiennent pas de résultats visibles perdent non seulement le moral, mais cessent également de voir l'intérêt de poursuivre les opérations de combat, a résumé le colonel. Bientôt des désertions en cascade?Pour M.McGregor, il y aura encore plus de soldats qui vont se rendre et de désertions, en raison du manque de succès de la contre-offensive de Kiev. En conséquence, l'armée ukrainienne sera divisée, puis complètement vaincue.Le 4 juin, le régime de Kiev avait lancé une contre-offensive dans les régions de Zaporojié, dans le sud de Donetsk et d’Artiomovsk (Bakhmout), lançant dans la bataille des brigades entraînées par l'Otan et armées de matériel occidental.Précédemment, Vladimir Poutine avait constaté que les velléités d'avancée des troupes de Kiev avaient échoué.

