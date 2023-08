https://fr.sputniknews.africa/20230811/base-de-mercenaires-etrangers-et-stocks-de-munitions-les-pertes-de-kiev-en-24h-1061258891.html

Base de mercenaires étrangers et stocks de munitions: les pertes de Kiev en 24h

Base de mercenaires étrangers et stocks de munitions: les pertes de Kiev en 24h

Un point de déploiement de mercenaires étrangers a été frappé ces dernières 24h près de Zaporojié, selon un nouveau bilan de l’opération spéciale. La Défense... 11.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-11T17:13+0200

2023-08-11T17:13+0200

2023-08-11T19:50+0200

donbass. opération russe

international

russie

ukraine

conflit ukrainien

ministère russe de la défense

contre-offensive

pertes

pertes humaines

bilan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/13/1060635888_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_493afd474839fdb1a6b64ef95162ac56.jpg

Les forces russes ont réussi à avancer sur une partie du front près des localités d’Olchana et de Perchotravnévoïé dans la région de Kharkov, a annoncé le ministère russe de la Défense ce 11 août.Les troupes ukrainiennes ont attaqué à 17 reprises en ces dernières 24 heures; elles ont chaque fois été repoussées. Sur les différents axes du front, les pertes humaines de Kiev s’élèvent à près de 575 soldats.Une base de mercenaires étrangers a été détruite dans la région de Zaporojié, quatre dépôts de munitions ont été atteints par des frappes en république de Donetsk (RPD) et dans les régions de Kharkov et Zaporojié, selon la Défense russe. Les militaires russes ont intercepté deux projectiles de HIMARS et abattu 16 drones.Sur les différents axes:Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 458 avions, 245 hélicoptères et 5.654 drones. Elle a détruit 429 systèmes de défense sol-air, 11.230 chars et autres blindés, 1.144 lance-roquettes multiples, 5.847 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 12.176 autres équipements militaires.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, ukraine, conflit ukrainien, ministère russe de la défense, contre-offensive, pertes, pertes humaines, bilan, инфографика