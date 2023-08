"Des montagnes de drones" ukrainiens abattus gisent dans la région de Zaporojié

"Début juin, nous nous attendions à une contre-offensive et nous redoutions beaucoup les drones. On nous a promis une armada, des milliers des drones qui anéantiraient tout sur leur chemin. Et voilà qu’un élément de la défense anti-aérienne -les moyens de guerre électroniques- s’est montré tellement efficace […]. Nous allons souvent sur le front, on y voit des montagnes [de drones, ndlr] devant certains points d’appui. Une montagne qui atteint, disons, la hauteur d’un homme. Tout cela, ce sont des drones collectés", a annoncé le gouverneur par intérim.