Un Leopard allemand détruit par les Russes dans le Donbass - vidéo

Un Leopard allemand détruit par les Russes dans le Donbass - vidéo

31.10.2023

Un Leopard 2A5, une version modernisée du char allemand, a été détruit par les artilleurs russes sur l’axe de Koupiansk à l’aide d’un missile guidé antichar, a rapporté la Défense russe dans son bilan de l’opération spéciale du 30 octobre, joignant une vidéo de cet épisode.Selon le ministère, trois autres chars des forces ukrainiennes ont également été anéantis pendant ce combat.Des chars Leopard pour KievPlus tôt, le nouveau ministre ukrainien de la Défense, Roustem Oumierov, avait annoncé que l'Ukraine avait reçu trois versions de Leopard: des Leopard 2A6, des Leopard 2A5 et des Leopard 1A5.Les premiers chars envoyés en Ukraine par la République tchèque, la Bulgarie, la Macédoine du Nord et la Slovénie étaient pour la plupart des modèles soviétiques ou leurs dérivés qui n’exigeaient pas de formation spéciale des militaires. Mais les pertes de blindés sur le front ne cessaient de croître. L’Allemagne, l’Espagne, le Canada, le Danemark, la Finlande,les Pays-Bas, la Pologne, l’Espagne et le Portugal ont alors annoncé leur intention de livrer à Kiev des Leopard 2 d’origine allemande.En parallèle, la livraison de dix Leopard 1A5 à l'Ukraine a été annoncée par la Défense allemande fin août. Auparavant, le groupe de défense allemand Rheinmetall avait acheté 50 Leopard 1 à la Belgique, dont 30 étaient destinés à être transmis à l’armée ukrainienne.Selon Ralf Thiele, président de la Société politico-militaire allemande, les blindés obsolètes Leopard 1 que l'Occident a fournis à l'Ukraine se transformeront en de la "ferraille" s’ils sont mal utilisés.

