Kiev a perdu "des milliers" de soldats ces dernières semaines

Les forces ukrainiennes ont perdu des milliers de soldats et des centaines d’équipements ces dernières semaines, affirme le conseiller du chef de la république... 23.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-23

Les pertes militaires essuyées par l’armée ukrainienne depuis le récent lancement d’opérations actives par l’armée russe se chiffrent en milliers de soldats et en centaines d’équipements de combat, a déclaré ce 23 octobre à Sputnik Ian Gaguine, conseiller de Denis Pouchiline, chef de la république populaire de Donetsk (RPD).Auparavant, M.Gaguine avait déclaré à Sputnik que l'armée russe avait beaucoup progressé le long de la ligne de contact au cours des dernières semaines, avec un succès particulier sur les axes d'Artiomovsk et de Donetsk.Bientôt en rupture de stocks?Les stocks d'armes étrangères de Kiev "commencent à s'épuiser", a poursuivi le conseiller.Des pertes en cascade du côté ukrainienLancée le 4 juin, la contre-offensive ukrainienne n'a rien donné, malgré l’envoi au combat des meilleures brigades de Kiev formées par l’Otan et l’emploi d’armes occidentales. D'autant plus que les troupes de Kiev accusent de lourdes pertes, tant matérielles qu'en vies humaines, selon la Défense russe.Ces quatre derniers jours, les forces russes ont mis hors d'état de nuire 15 avions de combat ukrainiens.Le 16 octobre, le ministre russe de la Défense avait annoncé que l’Ukraine avait perdu plus de 1.500 véhicules blindés. De plus, il avait souligné le manque de progrès de la contre-offensive de Kiev.Le Président russe avait déclaré le 15 octobre que la contre-offensive ukrainienne "avait complètement échoué", estimant les pertes des forces de Kiev à "plus de 90.000 personnes" jusque là.

