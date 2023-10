https://fr.sputniknews.africa/20231017/le-ministre-russe-de-la-defense-evalue-les-pertes-de-la-contre-offensive-ukrainienne-1062865596.html

Le ministre russe de la Défense évalue les pertes de la contre-offensive ukrainienne

Le ministre russe de la Défense évalue les pertes de la contre-offensive ukrainienne

Les forces armées ukrainiennes ont perdu plus de 1.500 véhicules de combat et des "centaines de chars" depuis début juin, selon le ministre russe de la... 17.10.2023, Sputnik Afrique

Au cours de sa contre-offensive lancée début juin, l’Ukraine a subi des pertes importantes, notamment plus de 1.500 véhicules blindés, a révélé lundi le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou lors d'une réunion avec Vladimir Poutine et d'autres hauts responsables.Kiev aurait en outre perdu beaucoup de personnel et de matériel militaire et des "centaines de chars".Aucun progrès significatifL'armée ukrainienne poursuit ses tentatives d'attaquer les positions russes le long de la ligne de front, selon lui. La poussée de Kiev serait d'ailleurs contrée par la "défense active" et les contre-attaques de la Russie. L'armée ukrainienne n'a réussi à réaliser aucun progrès significatif, affirme M. Choïgou.Selon les estimations citées par le Président russe la semaine dernière, les forces de Kiev ont jusqu'à présent perdu "plus de 90.000 personnes" au cours de la contre-offensive. Ces derniers jours, certains responsables ukrainiens ont admis que la contre-offensive était apparemment en retard sur le calendrier prévu et qu’elle aurait pu être "bloquée". Poutine a cependant déclaré dimanche que la poussée ukrainienne "avait complètement échoué".

