Crise ukrainienne: que se passe-t-il dans la ville d’Avdeïevka, le front le plus actif?

La Russie tente de créer une poche autour de la ville d’Avdeïevka, pour y encercler les forces ukrainiennes qui compteraient plus de 11.000 hommes sur place... 16.10.2023, Sputnik Afrique

Nouveau point chaud. Après les batailles de Marioupol et d’Artiomovsk (Bakhmout), c’est désormais Avdeïevka qui attire tous les regards sur le théâtre ukrainien. Située à une vingtaine de kilomètres de Donetsk, la ville est contrôlée par les forces ukrainiennes. Aujourd’hui, près de 11.000 unités auraient été déployées par Kiev dans ce secteur, selon certaines estimations.L’armée russe progresse mais tente d’éviter un assaut frontal, qui pourrait causer de lourdes pertes. La stratégie russe consiste plutôt à refermer les deux saillants de Krasnohorivka et de Vodyane pour encercler les forces ukrainiennes. Pendant plusieurs mois, la ligne de front est restée figée. Mais aujourd’hui "la situation a vraiment changé", explique à Sputnik Denis Pouchiline, chef de la république populaire de Donetsk (RPD).Situation difficileLa Défense russe a confirmé les actions offensives. Le 12 octobre, les troupes russes appuyées par l’aviation avaient réussi à pénétrer la défense ukrainienne sur 300-600 mètres au sud. Des progrès qui semblent inquiéter du côté de Kiev. "La situation est difficile", a ainsi admis auprès de Politico Vitali Barabach, chef de l’administration militaire de la ville.La prise d'Avdeïevka permettrait d’éloigner les forces ukrainiennes de Donetsk, mais aussi d’ouvrir la voie vers Kramatorsk, au nord, indiquaient par ailleurs récemment deux anciens colonels russes au média Lenta.Ces nouveaux progrès russes sont à mettre en parallèle avec l’échec de la contre-offensive estivale ukrainienne, désormais acté par la plupart des observateurs. Les opérations ukrainiennes ont "pris du retard", avait admis le 12 octobre dernier Kyrylo Boudanov, chef du service de renseignement militaire ukrainien.

