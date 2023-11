https://fr.sputniknews.africa/20231121/ces-pays-africains-ont-le-meilleur-acces-aux-medecins-generalistes-1063698182.html

Ces pays africains ont le meilleur accès aux médecins généralistes

Le Rwanda et l’Algérie occupent tous deux la deuxième place dans un classement international comportant une quarantaine de pays rédigé en fonction du temps d’attente pour un rendez-vous médical.Environ 87% de la population de ces deux pays peuvent consulter un médecin généraliste dans les 24 heures, indique cette liste intitulée The Health Inclusivity Index. Le premier titre est détenu par la Turquie avec un taux de 88%.Ils sont suivis par le Kenya (85%) et l’Afrique du Sud (84%), se positionnant respectivement troisième et quatrième. La cinquième place est occupée par l’Ouganda (82%), à égalité avec l’Inde et le Bangladesh. Le Nigeria se range en sixième position (81%), alors que l’Égypte est au 13e rang (73%).Le bas de classement des pays ayant le pire accès aux médecins généralistes est composé du Canada (31%), de la France (34%) et le Royaume-Uni (35%), alors que l’indice moyen mondial s’élève à 67%.Autre indice, près d’un Britannique sur cinq doit attendre plus d’une semaine pour un rendez-vous avec un médecin généraliste. Paradoxalement, l’étude a révélé que seulement 2% des Algériens, des Sud-Africains, des Kenyans et des Ougandais, ainsi que 3% des Rwandais et des Nigérians ont dû attendre plus de sept jours.Effondrement des systèmes de santé occidentauxLes systèmes de santé français et britannique souffrent depuis plusieurs mois d’une pénurie de personnel soignant. De plus en plus de personnes quittent la profession en raison d'une charge de travail excessive, de la hausse des prix et du manque de possibilités d'améliorer leurs compétences. La situation s’est aggravée par les grèves du personnel médical. Selon le ministère britannique de la Santé, fin juillet 2023, la file d'attente des Britanniques en attente de traitement s'élevait à 7,6 millions de personnes.De nombreuses provinces canadiennes font également face tant à une pénurie de médecins généralistes, qu’à celle de médecins spécialistes. Par exemple, les habitants du Québec devaient patienter plus de 320 jours pour être reçu par un spécialiste, selon les données du novembre 2021.

