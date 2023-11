https://fr.sputniknews.africa/20231115/le-paludisme-quels-sont-les-dangers-de-cette-maladie-et-le-traitement-1063500419.html

Le paludisme, quels sont les dangers de cette maladie et le traitement?

Des centaines de milliers de personnes meurent chaque année du paludisme, qui peut cependant être guéri s'il est dépisté et traité rapidement. Sputnik explique... 15.11.2023, Sputnik Afrique

Le paludisme est une maladie dangereuse transmise par les piqûres de certains types de moustiques. Quels sont les symptômes, la durée, les possibles traitements et les conséquences de ce fléau? Sputnik vous a préparé un tour d’horizon.SymptômesLes manifestations cliniques de cette maladie sont très diverses. Elles peuvent être semblables à celles de la grippe, mais entraîner des complications graves voire le décès. Les symptômes peuvent être bénins ou engager le pronostic vital. Parmi les premiers figurent la fièvre, les maux de tête et les frissons. D'autre part, la fatigue, les convulsions, les troubles de la conscience, des saignements anormaux et des difficultés respiratoires sont des symptômes graves de paludisme.Une femme infectée pendant la grossesse peut en outre avoir un accouchement prématuré, et le bébé souffrir d'insuffisance pondérale.Il importe de prendre en charge sans tarder les personnes présentant des symptômes graves. En cas de paludisme léger, un traitement précoce peut empêcher l'aggravation de l’infection.La maladie se manifeste 8 à 30 jours, voire 3 mois, après la piqûre d’un moustique infecté, par de la fièvre, souvent assortie de maux de tête et de frissons. Cela peut aussi s’accompagner, mais pas toujours, de toux, de vomissements, de diarrhées, de sang dans les urines, de douleurs musculaires, d’un affaiblissement. Certains symptômes du paludisme n'étant pas spécifiques, il est fortement recommandé de se faire tester le plus vite possible.Un "accès palustre" survient souvent chez les malades. Il s'agit de cycles alternant fièvre, tremblements avec sueurs froides et transpiration intense. La périodicité de ces cycles dépend de l’espèce de parasite.Chaque accès de "crise de paludisme" comporte d'habitude trois phases: phase de froid (frissons intenses par sensation de froid extrême, alors que la température s'élève) pendant environ une heure; phase de chaleur (fièvre en plateau à 40-41°C), 3 à 4 heures; phase de sueurs abondantes (avec chute brutale de la fièvre), 2 à 4 heures.S’il n’est pas traité, le paludisme engendré par le parasite Plasmodium falciparum peut ainsi être fatal. Les globules rouges infectés peuvent aussi parfois obstruer les vaisseaux sanguins irriguant le cerveau, ce qui souvent devient mortel. Cela s'appelle le neuropaludisme et se manifeste par une forte fièvre, des convulsions suivies d’un coma.Une partie de la population est porteuse asymptomatique dans les régions où le paludisme est hautement endémique. Certaines personnes tolèrent la présence du parasite et développent une immunité naturelle, ou acquise, suite à de nombreuses années d’infection chronique.ÉpidémiologieUne centaine de pays du monde sont touchés par le paludisme. Il s'agit en particulier des zones tropicales défavorisées d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Mais c'est le continent africain, plus particulièrement l'Afrique subsaharienne, qui est le plus touché: 94% des cas de paludisme y sont enregistrés, et 85 à 90% des morts de cette maladie. La grande majorité des victimes sont des enfants de moins de 5 ans.En Europe, des cas de paludisme "d’importation" sont le plus souvent recensés. Des mouvements de personnes peu exposées au paludisme vers des zones hautement endémiques peuvent provoquer des épidémies.Les principaux déterminants épidémiologiques sont la température, le niveau des précipitations, la distribution des sites de reproduction des moustiques, la constitution immunologique et génétique des habitants et l’application de mesures de contrôle dont l’utilisation de médicaments antipaludiques.Parmi les catégories d'individus qui courent un risque plus élevé d’infection grave se trouvent les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les personnes vivant avec le VIH/sida et les voyageurs. Les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables, car le placenta constitue une cible où les parasites peuvent s'accumuler.Transmission de l'infectionLe paludisme est transmis à l’être humain essentiellement par la piqûre de certains anophèles femelles infectés. L'insecte s'infecte après avoir piqué un individu impaludé. En prenant à son hôte le sang nécessaire à sa ponte, la femelle lui injecte le parasite. Par l’intermédiaire du moustique, Plasmodium est ainsi transmis d’un individu à un autre.La transmission du paludisme est également possible par transfusion sanguine ou par des aiguilles contaminées. Une femme enceinte infectée peut également contaminer son enfant.Comme les premiers symptômes peuvent ressembler à de nombreuses maladies fébriles, le paludisme est souvent difficile à dépister. Sans traitement, le paludisme à P. falciparum peut donc se muer en 24 heures en une affection grave, voire mortelle.Sur le continent africain, le principal parasite en cause est Anopheles gambiae.Complications et séquellesLe paludisme dû à P. falciparum, et dans une moindre mesure à P. vivax, peut être grave, compliqué notamment par l’atteinte d’un organe vital. Il peut être dû à l'absence de traitement ou à un traitement tardif. Dans ce cas, le malade peut présenter une détresse respiratoire, une prostration, une insuffisance rénale, une perte de conscience.En revanche, un traitement précoce permet de réduire considérablement la fatalité de la maladie. Mais elle peut être mortelle si son traitement est retardé.La maladie donne aussi parfois des complications neurologiques comme des troubles du comportement, des convulsions voire un coma. Celles-ci peuvent entraîner le décès ou laisser des séquelles durables.Ainsi, en Afrique, de nombreux enfants qui survivent au paludisme sont touchés par de graves lésions cérébrales et des troubles neurologiques. Dans certains cas, les complications à long terme peuvent inclure des problèmes d'élocution et l'épilepsie.Durée de la maladieS'il est diagnostiqué et traité tôt, le paludisme peut généralement être guéri en deux semaines environ. Mais les personnes qui vivent dans des régions où le paludisme est courant peuvent contracter des infections répétées et ne jamais se rétablir complètement entre les épisodes de maladie.DépistageAu niveau mondial, la mortalité associée à cette maladie ne se compare qu’à celle due à la tuberculose ou au sida. Selon le dernier Rapport sur le paludisme dans le monde, on comptait 247 millions de cas de paludisme en 2021 contre 245 millions en 2020. Le nombre de décès dus au paludisme a diminué de 625.000 à 619.000 de 2020 à 2021.La prise d’un échantillon de sang est nécessaire pour confirmer ou rejeter le diagnostic. Un médecin doit être consulté en urgence en cas de fièvre même légère, de nausées, de maux de tête, de courbatures ou de fatigue au cours du séjour ou dans les mois qui suivent le retour de voyage dans une région touchée.TraitementLe paludisme fait partie des maladies les plus graves et nécessite un traitement médicamenteux obligatoire. Le diagnostic et le traitement précoces diminuent la morbidité et contribuent à réduire la transmission. Dans tous les cas présumés, le paludisme doit être confirmé par un diagnostic basé sur la recherche des plasmodies. Toute fièvre au retour des tropiques doit être considérée a priori comme un paludisme jusqu’à preuve du contraire.Pour prévenir et traiter le paludisme, plusieurs médicaments sont utilisés, en fonction du type de paludisme, de la résistance du parasite à un médicament, du poids ou de l’âge du patient et du fait que la malade soit enceinte ou non.La plupart des médicaments utilisés se présentent sous forme de pilules.Les médicaments les plus courants contre le paludisme sont les combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine, qui sont généralement les médicaments les plus efficaces. La chloroquine est recommandée pour le traitement de l’infection par le parasite P. vivax uniquement dans les endroits où il est encore sensible à ce médicament. La primaquine doit être ajoutée au traitement principal pour prévenir les rechutes de l’infection par les parasites P. vivax et P. ovale.VaccinationDepuis octobre 2021, l’OMS recommande une large utilisation du vaccin antipaludique RTS,S/AS01 chez l’enfant dans les zones à transmission modérée à forte du paludisme à P. falciparum. C'est aujourd’hui le seul vaccin disponible contre le paludisme. Il est démontré que le vaccin réduit considérablement la morbidité et la mortalité palustres chez le jeune enfant.ProphylaxieLes enfants et les femmes enceintes ne doivent pas partir en zone de transmission intense de paludisme sans prise régulière d’un traitement préventif prescrit par un médecin. C'est également dangereux pour les autres voyageurs.Le traitement préventif tient compte des zones visitées, de la durée du voyage et aussi de l’âge, des antécédents pathologiques, d'une intolérance aux antipaludiques, d'une possible interaction médicamenteuse de la personne. Il ne garantit toutefois pas une protection absolue contre l’infection.Il importe donc de se protéger des piqûres de moustiques, en utilisant des moustiquaires et produits anti-moustiques.Conseils de médecinsIl est recommandé de dormir sous moustiquaires imprégnées, d'éviter de se promener à la tombée de la nuit, d'utiliser des répulsifs cutanés. En l'absence de moustiquaires, il importe de bien fermer fenêtres et portes. Dans la rue, il faut préférer des vêtements protecteurs de couleurs claires, blancs étant le mieux.

