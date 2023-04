https://fr.sputniknews.africa/20230428/plus-de-840000-cas-de-paludisme-recenses-depuis-janvier-au-madagascar-1058904575.html

Plus de 840.000 cas de paludisme recensés depuis janvier à Madagascar

Plus de 840.000 cas de paludisme recensés depuis janvier à Madagascar

Selon le ministère malgache de la Santé publique, près de la moitié des cas ont été enregistrés dans les quatre régions du littoral sud-est du pays, à savoir... 28.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-28T11:50+0200

2023-04-28T11:50+0200

2023-04-28T11:58+0200

paludisme

madagascar

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102285/94/1022859435_0:7:740:423_1920x0_80_0_0_ef0ceee834b3d3fdad3e74b26faf134d.jpg

Un total de 846.194 cas de paludismes ont été recensés à Madagascar depuis le début de l'année en cours, a révélé le ministère malgache de la Santé publique.Il a ajouté que près de la moitié des cas ont été enregistrés dans les quatre régions du littoral sud-est du pays, à savoir Atsimo Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany et Anosy.Face à cette situation, des opérations de traçage de contacts et de riposte ont été entreprises dans les districts à forte prévalence du paludisme, alors que des campagnes de sensibilisations sur les moyens de prévention ont été entreprises par les autorités, a-t-on poursuivi.Le ministère a noté également que des moustiquaires imprégnées d'insecticides ont été distribuées au profit des communautés les plus exposées.Madagascar est l'un des pays où le paludisme est encore endémique avec près de 1,4 million de cas enregistrés en 2022, contre 2,4 millions en 2021.Le taux de positivité des cas testés est passé de 37 % en 2017 à 49 % en 2020, se traduisant par une hausse de la morbidité proportionnelle de 8 % à 15 %. Le nombre de décès dus au paludisme a également connu une hausse durant les dernières années en passant de 629 en 2017 à 674 en 2020.

madagascar

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

paludisme, madagascar, afrique subsaharienne