https://fr.sputniknews.africa/20230725/au-niger-debut-de-la-campagne-de-chimioprevention-du-paludisme-saisonnier-1060752493.html

Au Niger, début de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier

Au Niger, début de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier

Le ministre nigérien de la Santé, Idi Illiassou Mainassara, a procédé à Niamey au lancement officiel de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier... 25.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-25T10:25+0200

2023-07-25T10:25+0200

2023-07-25T10:25+0200

niger

afrique subsaharienne

paludisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0a/0b/1044560936_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_f2563fc935696f80aa61b804238db35d.jpg

La présente campagne couvre 67 districts sanitaires sur les 72 que compte le pays, en ciblant 4.811.757 enfants âgés de 3 à 59 mois. Au cours de chaque passage, chaque enfant ciblé recevra trois doses de médicament.Selon le ministre de la Santé, le paludisme sévit au Niger toute l'année tant en milieu rural qu'en milieu urbain. "Il est aussi l'une des premières causes de morbidité et de décès dans notre pays notamment chez les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes. 4.937.676 cas dont 4.182 décès ont été enregistrés en 2021 au Niger, contre 4.844.731 cas dont 5.580 décès en 2022", a-t-il fait savoir.En plus du décès qu'il occasionne, le paludisme a d'autres conséquences néfastes sur la santé des populations, notamment l'anémie chez les femmes enceintes, le retard scolaire, la diminution du rendement des travailleurs et une charge financière énorme pour les ménages et les entreprises, a ajouté le ministre.D'après le dernier Rapport sur le paludisme dans le monde réalisé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), on comptait 247 millions de cas de paludisme en 2021, alors que le nombre estimé de décès imputables au paludisme s'est élevé à 619.000 au cours de la même année.Un peu plus de la moitié de tous les décès palustres dans le monde étaient enregistrés dans quatre pays africains, dont le Nigeria (31,3%), la République démocratique du Congo (12,6%), la Tanzanie (4,1%) et le Niger

niger

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

niger, afrique subsaharienne, paludisme