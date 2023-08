https://fr.sputniknews.africa/20230803/la-russie-aidera-lafrique-du-nord-ouest-a-lutter-contre-le-paludisme-1061043046.html

La Russie a un projet pour aider l'Afrique à lutter contre le paludisme

Une station balnéaire russe s'est engagée à éradiquer la malaria en Sierra Leone, en utilisant une technique impliquant un poisson local. Selon le maire de la... 03.08.2023, Sputnik Afrique

Une entreprise de Sotchi, ville russe au bord de la mer Noire, dirigera un projet de lutte contre le paludisme en Sierra Leone (Afrique de l'Ouest), où elle créera des étangs dans lesquels seront introduits des poissons-moustiques de l'Est, a déclaré ce 3 août Alexeï Kopaïgorodsky, maire de Sotchi.Cette décision de partenariat a été prise par une délégation de Sotchi lors d'une rencontre avec Vitaly Ginsburg, représentant de la société Maison russe en Sierra Leone, qui s'est déroulée dans le cadre du deuxième Sommet Russie-Afrique organisé les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg. Selon M.Kopaïgorodsky, les méthodes de lutte contre le paludisme utilisées à Sotchi au XXe siècle ont été au centre de la discussion. Des poissons à la rescousseAu début du XXe siècle, la région de Sotchi était recouverte de marécages qui abritaient des moustiques porteurs de la malaria. Le climat subtropical chaud et humide favorisait le développement d'insectes porteurs de maladies dangereuses, comme la malaria ou le virus Zika. Malgré les efforts des autorités qui plantaient des eucalyptus et des platanes, et traitaient les plans d'eau avec des produits chimiques, des épidémies ont continué à se produire régulièrement dans le district, selon les médias russes.Mais en 1925, tout a changé. Le médecin Sergueï Sokolov a amené un petit poisson-moustique de l’Est (ou gambusie de l’Est), originaire d’Amérique du Nord, dans le Caucase. Ce poisson a exterminé en peu de temps tous les moustiques. Il s'est avéré que la nourriture préférée de la gambusie était les larves de moustique. Le poisson était si vorace qu’aucun cas de paludisme n’a été enregistré à Sotchi depuis 1956. En 2010, un monument en bronze dédié au poisson-moustique de l’Est a même été érigé dans le quartier d’Adler.

