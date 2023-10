https://fr.sputniknews.africa/20231002/la-medecine-cest-lhumilite-medecins-russes-et-africains-uvrent-ensemble-en-cote-divoire-1062492700.html

"La médecine, c’est l’humilité": médecins russes et africains œuvrent ensemble en Côte d’Ivoire

"La médecine, c’est l’humilité": médecins russes et africains œuvrent ensemble en Côte d’Ivoire

La médecine jette des ponts de plusieurs milliers de kilomètres, permettant à des praticiens russes et ivoiriens de travailler de concert à Abidjan. Trois... 02.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-02T17:41+0200

2023-10-02T17:41+0200

2023-10-02T17:41+0200

afrique subsaharienne

médecine

côte d'ivoire

études

formation

sciences et tech

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/0d/1045344535_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4a89f0021230b69638bcc79992df5483.jpg

Quand la science transcende les barrières. En Côte d’Ivoire, la collaboration entre la Russie et l’Afrique passe aussi par la pratique de la médecine. Certains praticiens africains n’hésitent pas à se rendre en Russie pour perfectionner leur art, alors que des médecins russes font le chemin inverse pour aider les structures de santé ivoiriennes. Sputnik a donné la parole à quelques-uns de ces cliniciens voyageurs, à l’occasion de la Journée internationale des médecins.Le chirurgien russe Maxim Jouravel a notamment fondé le premier Centre des maladies cardiovasculaires de Côte d'Ivoire. Il explique à Sputnik avoir vécu une expérience dépaysante en s’installant en Afrique, où les structures de santé sont parfois moins avancées qu’en Russie.Le médecin insiste sur l’accueil de la population ivoirienne, qui n’a jamais eu de préjugés à son encontre. Certains patients ont même vu dans son arrivée une volonté directe du Kremlin d’aider les populations d’Afrique, même si la réalité était plus prosaïque.Formation en RussieDe l’autre côté du miroir, le docteur Steve N’Kragbo s’est pour sa part rendu en Russie, où il a pu parfaire sa formation de médecin, justement sous la supervision de Maxim Jouravel. Une formation "très enrichissante", même si l’apprentissage de la langue russe a été pour lui un défi. Le contact avec las patients russes s’est là encore fait sans apriori.De retour à Abidjan, le médecin a pu mettre ces acquisitions en pratique, en ouvrant notamment une salle de cathétérisme, puis un département de radiologie interventionnelle.Même constat pour le docteur Louis-Bernard Ehui, ayant lui aussi bénéficié d’une formation en Russie sous l’égide de Maxim Jouravel. Le cardiologue insiste sur la qualité de l’enseignement, qui n’a rien à envier à celui prodiguait en Europe ou au Canada.Les trois médecins continuent de se côtoyer au sein de Polyclinique Internationale Sainte Anne-Marie (PISAM) à Abidjan et échangent souvent en russe. Preuve que la médecine ne connaît décidément pas de frontières.

afrique subsaharienne

côte d'ivoire

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, médecine, côte d'ivoire, études, formation, sciences et tech, opinion