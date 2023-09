https://fr.sputniknews.africa/20230906/cette-mission-sanitaire-russe-a-permis-de-vaincre-une-flambee-dinfections-intestinales-au-congo-1061906833.html

Cette mission sanitaire russe a permis de vaincre une flambée d’infections intestinales au Congo

Cette mission sanitaire russe a permis de vaincre une flambée d’infections intestinales au Congo

Une équipe envoyée par l'agence sanitaire russe Rospotrebnadzor a aidé à surmonter une flambée d'infections intestinales au Congo au cours d'un seul mois.

Déployée en août au Congo, une équipe médicale russe a aidé le pays à surmonter une flambée d’infections intestinales, a rapporté l’agence sanitaire russe Rospotrebnadzor. Les détails de cette mission, qui a été couronnée de succès avec la division par 16 taux d’incidence, ont été livrés à Sputnik Afrique par Natalia Pchenitchnaïa, membre de l’équipe et vice-directrice à l’Institut central de recherche en épidémiologie de Rospotrebnadzor.Déroulement du travail en communSelon la spécialiste, le Congo a offert toutes les conditions nécessaires pour réussir ce travail tant à Dolisie, troisième la plus grande ville du pays, qu’au niveau national.La communication a été marquée par "une atmosphère "très conviviale et ouverte": "Nous avons été surpris par la cordialité avec laquelle nos collègues du Congo nous ont reçus", relate Mme Pchenitchnaïa.Il n’y avait "même pas de barrière linguistique" grâce à une femme médecin congolaise qui avait fait ses études dans une université russe. Certains de ses collègues parlaient russe aussi, alors que quelques membres de l’équipe russe parlaient français, a-t-elle noté.Tout au long du travail en commun, les Congolais ont mis en œuvre toutes les recommandations russes, ce qui "a certainement apporté les résultats escomptés en matière de réduction de l'incidence des infections intestinales", conclut la chef adjointe des travaux cliniques et analytiques de l’institut de recherche.Par ailleurs, cette mission a réservé quelques surprises aux Russes.Spécialistes et équipements impliquésGénéralement, ces missions, qui sont axées sur les recherches sur une épidémie de maladie infectieuse ainsi que sur l'organisation de mesures antiépidémiques et l'assistance au traitement de patients atteints de diverses maladies infectieuses, sont réalisées par des épidémiologistes, des spécialistes du diagnostic en laboratoire et de spécialistes des maladies infectieuses, explique Mme Pchenitchnaïa.De ce fait, les spécialistes de Rospotrebnadzor voyagent toujours avec un laboratoire mobile spécialisé dans le diagnostic et utilisant les méthodes de recherche les plus modernes. Il s'agit principalement d'une réaction en chaîne par polymérase, c'est-à-dire de méthodes de génétique moléculaire, souligne-t-elle. Dans certains cas, il est également possible de séquencer différents pathogènes.En plus de cela, l’agence sanitaire russe propose toujours des méthodes de recherche bactériologiques classiques, "vraiment nécessaires dans le cadre de diagnostics complexes":Tâches de l’équipeRevenant sur les tâches de son groupe, l’infectiologue a raconté que ses collègues russes avaient pour mission d'examiner les patients, de comprendre quels diagnostics avaient été précédemment faits dans des hôpitaux locaux et de discuter plus en détail avec les médecins des principes d'isolement de ces patients atteints de diverses maladies pour empêcher les épidémies d'infections nosocomiales.De plus, ils devaient travailler sur la question des mesures antiépidémiques, discuter des schémas thérapeutiques en fonction des maladies présumées, tout comme des règles de sortie de l'hôpital, car les patients doivent quitter l'hôpital en bonne santé et ne pas représenter de danger pour les autres.Pour Mme Pchenitchnaïa, il ne s’agissait pas de sa première expérience sur le continent africain, non plus que pour son équipe:Et d’ajouter que "cette mission avait été un succès".Déploiement rapide de la missionLe fait que cette équipe a été constituée et envoyée au Congo dans les 48 heures après la prise de décision relève toutefois d’une pratique courante, explique Natalia Pchenitchnaïa:Chaque spécialiste concerné a une valise prête pour pouvoir partir en urgence, en deux ou trois heures, selon elle.Certes, il existe plusieurs équipes de ce type à l’agence sanitaire russe, "car des épidémies de maladies infectieuses peuvent survenir simultanément dans deux ou trois pays", souligne l’infectiologue.Et d’ajouter qu’à chaque fois, de nouveaux jeunes spécialistes rejoignent ces équipes mobiles pour partager l’expérience et assurer une certaine continuité. En sus des spécialistes, l’équipement médical est préparé tout aussi promptement:Dans le cadre de cette mission, les infectiologues russes avaient des équipements, des systèmes de tests et une tente spéciale conçue spécifiquement pour l’installation d'un laboratoire mobile à l'endroit où se situe le foyer d'infection. Cette tente assure le respect du régime antiépidémique et une ventilation appropriée, a expliqué la responsable.Après le départ du groupe russe, les infectiologues africains ont hérité du laboratoire, avec un ensemble complet de réactifs de fabrication russe, y compris ceux mis au point par l’Institut de recherche en épidémiologie.Futures interactionsL’agence sanitaire russe prévoit de poursuivre son travail avec le Congo, a déclaré Natalia Pchenitchnaïa, tout en revenant sur le programme spécial destiné aux pays africains dans l'étude de la prévention des infections annoncé par Vladimir Poutine lors du sommet Russie-Afrique fin juillet.En plus de cela, pour approvisionner le laboratoire offert, l’agence sanitaire russe pourrait fournir sur demande divers systèmes de diagnostic des maladies infectieuses.D’autres équipes sont déployées au Burundi et en Guinée. Il y a aussi des bases de soutien de Rospotrebnadzor, qui y exerce une surveillance extraterritoriale, aidant simultanément différents pays à lutter contre diverses maladies infectieuses, à les étudier et à évaluer divers risques, a expliqué la responsable.En tout cas, les spécialistes de l’agence sanitaire russe sont prêts "non seulement à voyager en cas d'apparition de telles épidémies, mais également à coopérer en matière d'échange d'expériences tant pour les diagnostics en laboratoire qu'en général pour la prise en charge des patients atteints de diverses maladies infectieuses", conclut Mme Pchenitchnaïa.

