https://fr.sputniknews.africa/20230816/le-nouveau-variant-du-covid-19-eris-a-ete-detecte-pour-la-premiere-fois-en-afrique-du-sud-1061370151.html

Le nouveau variant du Covid-19, Eris, a été détecté pour la première fois en Afrique du Sud

Le nouveau variant du Covid-19, Eris, a été détecté pour la première fois en Afrique du Sud

S'étant déjà propagé dans de nombreux pays, comme le Royaume-Uni, la Chine et les États-Unis, le nouveau variant du Covid-19, Eris, a été signalé pour la... 16.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-16T12:18+0200

2023-08-16T12:18+0200

2023-08-16T12:20+0200

afrique

afrique du sud

covid-19

souche de coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/08/14/1046028844_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_9a49853b1ae8c821527397b77789617d.jpg

Le ministère sud-africain de la Santé a annoncé, mardi, la détection du premier cas de contamination par le nouveau variant de la Covid-19, baptisé E.G.5.1, ou Eris. L’Association médicale sud-africaine (SAMA) a averti que la souche pourrait provoquer des symptômes graves chez les personnes immunodéprimées et celles âgées de plus de 65 ans non vaccinées. La nouvelle souche du Coronavirus, qui partage une lignée avec la sous-variante Omicron, s’est propagée dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, la Chine et les États-Unis. Le président de la SAMA, Mvuyisi Mzukwa, a expliqué que plusieurs facteurs contribuent à la résurgence du virus, notamment la diminution de l'immunité naturelle et celle obtenue grâce au vaccin, le relâchement des mesures de prévention, ainsi que le retour des voyages au niveau national et international. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), bien que le variant présente des caractéristiques telles qu'une prévalence accrue et des propriétés d'évasion immunitaire, aucune escalade de la gravité de la maladie n'a été signalée à ce jour.

afrique

afrique du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Maghreb Arabe Presse

afrique, afrique du sud, covid-19, souche de coronavirus