https://fr.sputniknews.africa/20230808/un-nouveau-variant-du-covid-19-depiste-cet-ete-faut-il-le-craindre-1061169881.html

Un nouveau variant du Covid-19 dépisté cet été, faut-il le craindre?

Un nouveau variant du Covid-19 dépisté cet été, faut-il le craindre?

Même si la pandémie du Covid-19 semble avoir pris fin, le virus est toujours là et ne cesse de muter. Un nouveau variant apparu en Inde fait augmenter les cas... 08.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-08T16:37+0200

2023-08-08T16:37+0200

2023-08-08T16:41+0200

covid-19

santé

virus

inde

épidémie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/01/02/1054159885_0:108:1281:828_1920x0_80_0_0_b0a47e044db7b4339f782e15853c20c0.jpg

Un nouveau variant du Covid, dérivé d'Omicron et baptisé EG.5.1 ou Eris, est à l'origine du nombre croissant de cas au Royaume-Uni, relate le média indien Business Today. Ce pays a enregistré des niveaux d'hospitalisations un peu plus élevés pour les personnes âgées même si elles sont vaccinées.Ce variant a été officiellement identifié le 31 juillet après une recrudescence des infections au Covid provoquée par lui. Il semble se propager rapidement et a été placé sous surveillance par l'Organisation mondiale de la santé.Pas de panique!Eris a été détecté dans le Maharashtra, en Inde, en mai, a déclaré au Times of India le Dr Rajesh Karyakarte. Mais ce nouveau variant n'a pas été répertorié comme variant préoccupant.Les personnes les plus à risque sont les personnes âgées et celles atteintes de comorbidités (cancer, diabète, insuffisance cardiaque, BPCO, obésité...), précise le site TopSanté. Cette catégorie devrait éventuellement porter à nouveau un masque dans les lieux publics.

inde

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

covid-19, santé, virus, inde, épidémie