La Namibie s’inquiète de la hausse de cas de Covid-19

Le Président namibien s’est dit préoccupé par la poussée des cas de Covid-19. En une semaine, les cas positifs ont augmenté de 34%, selon le ministère de la... 23.05.2023, Sputnik Afrique

Alors que la Namibie a levé toutes les restrictions liées à l’épidémie de Covid-19 en juillet 2022, le pays a enregistré une hausse des cas positifs la première semaine du mois de mai. La tendance a été qualifiée d’inquiétante par le Président du pays, Hage Geingob."Notre économie se redresse bien, mais maintenant c'est inquiétant quand vous lisez que les cas de Covid-19 reprennent", a-t-il déclaré, relate le quotidien New Era Live. Il a impute le rebond au commencement de la saison hivernale, laquelle dure de mai à septembre.D’après les derniers chiffres accessibles, publiés par le ministère de la Santé, du 1er au 7 mai, les cas positifs ont augmenté de 34% par rapport à la semaine précédente. 34 nouveaux cas et 6 cas de réinfection ont été enregistrés.Actuellement, plus de 557.000 Namibiens ont reçu une dose de vaccin anti-Covid, soit 37,8% de la population ciblée.Ces déclarations interviennent alors que le 6 mai, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) avait annoncé la fin du Covid-19 en tant qu'urgence de santé publique de portée internationale. Cela ne signifie pas que la maladie n'est plus une menace mondiale, a souligné Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS. Il a mis en garde contre l’émergence de nouveaux variants capables provoquer de nouvelles poussées de cas et de décès.

