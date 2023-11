https://fr.sputniknews.africa/20231120/non-non-cest-trop-des-mercenaires-etrangers-abandonnent-larmee-ukrainienne-1063669472.html

"Non, non, c’est trop": des mercenaires étrangers abandonnent l'armée ukrainienne

"Non, non, c’est trop": des mercenaires étrangers abandonnent l'armée ukrainienne

De nombreux mercenaires étrangers recrutés par l'Ukraine choisissent rapidement de fuir le pays après avoir vécu l'horrible réalité du champ de bataille, a... 20.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-20T10:13+0100

2023-11-20T10:13+0100

2023-11-20T10:13+0100

Les mercenaires étrangers ne comprennent pas pleinement ce qui les attend en Ukraine lorsqu'ils signent des contrats avec Kiev et y mettent fin après avoir assisté à des combats acharnés, a rapporté CNN en se référant à un lieutenant des forces armées ukrainiennes.Le militaire a souligné que la plupart de ces mercenaires viennent participer au conflit uniquement parce que cela sera "un bon point sur leur CV", mais ils ne comprennent pas ce qui les attend.En règle générale, ils ne soupçonnent pas dans quoi ils s’embarquent.L’officier signale que, contrairement aux citoyens ukrainiens, les étrangers sont libres de résilier leur contrat avec l'armée.Exode vers IsraëlDéployés sur le front ukrainien, certains mercenaires étrangers dont des Américains, ont quitté le combat pour se rendre en Israël, rapporte un correspondant de RT en se référant à ses sources militaires russes.Un exode qui a été observé dans la région de Zaporojié, axe principal de la contre-offensive ukrainienne qui peine toujours à se réaliser. Les premiers froids étant arrivés, plusieurs mercenaires ont littéralement disparu du territoire.Le commandant d'une unité des forces spéciales contacté par RT affirme que les étrangers s'étaient rendus en Ukraine plus pour un coup de com que pour combattre.

