Déployés sur le front ukrainien, certains mercenaires étrangers, dont des Américains, ont quitté le combat pour se rendre en Israël, rapporte un correspondant de RT en se référant à ses sources militaires russes.Un exode qui a été observé dans la région de Zaporojié, axe principal de la contre-offensive ukrainienne qui peine toujours à se réaliser. Les premiers froids étant arrivés, plusieurs mercenaires ont littéralement disparu du territoire.Le commandant d'une unité des forces spéciales contacté par RT affirme que les étrangers s'étaient rendus en Ukraine plus pour un coup de com que pour combattre."Ni les mercenaires américains ni d’autres n’ont pris part directement à la contre-offensive", a-t-il souligné.Parmi celles-ci figure l’organisation paramilitaire américaine Forward Operations Group, selon la source.Qui plus est, depuis l'escalade au Moyen-Orient, certaines formations armées auparavant présentes aux côtés des forces ukrainiennes combattent dans ce théâtre de conflit.

