Ukraine: un prisonnier révèle où les mercenaires se cachent pour éviter les frappes russes

Ukraine: un prisonnier révèle où les mercenaires se cachent pour éviter les frappes russes

17.11.2023

Guéorgui Tchoubétidzé, un tireur d’élite d’origine géorgienne faisant partie de la "deuxième légion internationale" ukrainienne, a été capturé avec un coéquipier dans une forêt non loin de la ville de Kremennaïa, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Lougansk.Les deux mercenaires partis en mission se sont trompés de route et se sont retrouvés sur les positions d’un groupe russe.Ce repris de justice qui avait eu des problèmes avec la loi dans son pays d’origine, ainsi qu’en Turquie et en Ukraine où il s’est enrôlé dans la "légion internationale" pour éviter une peine de prison.Il a raconté à Sputnik que les mercenaires déployés dans la ville de Slaviansk (région de Donetsk) étaient logés dans des appartements loués, car craignant les frappes russes.Selon lui, la légion compte deux compagnies, Alpha et Charlie. La première regroupe les ressortissants d’ex-Républiques soviétiques. La seconde est composée d’étrangers ayant besoin d’interprètes, plus particulièrement de Français, Américains, Britanniques et Brésiliens. Ils ont tous une expérience de combat au Proche-Orient et en Asie centrale.Selon lui, le fait de louer des appartements peut être lié à la peur du commandement de concentrer les effectifs dans un seul endroit pour ne pas les exposer à une frappe russe."Le commandant a apparemment peur de bombardements. Si besoin est, le lieu de rencontre est toujours différent."De hauts officiers ukrainiens tués par une frappe russeDébut novembre, un groupe de militaires ukrainiens rassemblés pour la remise de décorations a été ciblé par un missile Iskander-M.Selon le Washington Post, une vingtaine de personnes, dont des officiers de haut rang, ont trouvé la mort. Le journal affirme qu’une centaine de militaires prenaient part à la cérémonie.

