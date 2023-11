https://fr.sputniknews.africa/20231120/les-sanctions-contre-la-russie-se-retournent-contre-leurope-selon-francois-asselineau-1063683408.html

"Les sanctions contre la Russie se retournent contre l’Europe", selon François Asselineau

"Les sanctions contre la Russie se retournent contre l’Europe", selon François Asselineau

La France, déjà engagée sur la pente de l’appauvrissement, paie le prix de sanctions dirigées contre Moscou, en particulier dans le domaine de l’énergie, a... 20.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-20T18:06+0100

2023-11-20T18:06+0100

2023-11-20T18:07+0100

international

opinion

gaz

énergie

énergie nucléaire

pauvreté

croissance

dette

françois asselineau

sanctions

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103041/02/1030410222_0:0:3994:2248_1920x0_80_0_0_1e2d730d5bd9d80313e82f9a09a99db2.jpg

Retour de bâton. Les sanctions prises contre la Russie se sont finalement révélées contre-productives pour l’Europe, pesant sur son approvisionnement énergétique, a déclaré à Sputnik François Asselineau, président de l’Union populaire républicaine.Le sabotage des Nord Stream et la fermeture des vannes par Moscou ont notamment privé l’Europe d’un gaz russe bon marché et facile d’accès, souligne le responsable. Les Européens en sont réduits à acheter ce même gaz russe par l’intermédiaire de l'Azerbaïdjan ou du Pakistan, contournant leurs propres restrictions. Cela fait également l’affaire des États-Unis qui vendent leur gaz de schiste à prix d’or.Berlin paie donc les pots cassés. Mais la France ne fait guère mieux, étant pieds et poings liés par le marché européen de l’électricité. La déliquescence du parc nucléaire français, snobé au profit des énergies renouvelables, participe aussi d’une crise énergétique qui rogne sur le niveau de vie des Français.Appauvrissement et course à la detteAu-delà de la crise énergétique, la France fait face à des phénomènes d’appauvrissements, dus à la conduite de politiques ultralibérales, affirme François Asselineau. L’avènement de l’euro, qui tire en partie sa force de l’industrie allemande, a aussi fait du tort à Paris, qui doit se démener avec une devise trop chère pour la compétitivité intrinsèque de son économie, selon le responsable.Ironiquement, la Russie sous sanctions n’a donc rien à envier à une économie française en perdition, souligne encore François Asselineau. La croissance et le faible endettement russe ont notamment de quoi faire des envieux à Paris.Début octobre, le Fonds monétaire international avait encore revu à la hausse les prévisions de la croissance russe pour 2023, tablant sur 2,2%, contre 1,5% précédemment. La zone euro est pour sa part à la peine, avec une croissance estimée à 0,7%. L’Allemagne est par ailleurs en récession (-0,5%).

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, opinion, gaz, énergie, énergie nucléaire, pauvreté, croissance, dette, françois asselineau, sanctions, sanctions antirusses