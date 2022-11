https://fr.sputniknews.africa/20221118/sabotage-du-nord-stream-les-etats-unis-gagnants-sur-toute-la-ligne-pour-un-analyste-francais-1057021418.html

Sabotage du Nord Stream: les États-Unis gagnants sur toute la ligne, pour un analyste français

Les États-Unis avaient tout à gagner à mettre hors service les gazoducs Nord Stream, explique à Sputnik l'analyste français Bertrand Scholler. 18.11.2022

Alors que la Suède a confirmé que les explosions ayant touché le Nord Stream étaient bien des actes de sabotage, le mystère demeure quant à leur commanditaire. L’administration Biden a été pointé du doigt par certains, d’anciens propos du Président américain menaçant les gazoducs ne tardant pas à être exhumés.Mais au-delà des petites phrases, les États-Unis sont les véritables gagnants de ces sabotages, ayant fait "d’une pierre plusieurs coups", comme l’explique à Sputnik Bertrand Scholler, conseiller stratégique et blogueur français. Le Nord Stream mis hors service, les Américains multiplient notamment les débouchés pour le gaz de schiste.Un gaz de schiste vendu bien plus cher que le gaz russe, puisqu’il arrive par méthaniers et nécessite des capacités d’accueil et de traitement qui font s’envoler les coûts, rappelle encore Bertrand Scholler.L’Europe en rade sans les énergies russesMais le sabotage du Nord Stream coupe également les ponts énergétiques et économiques entre l’Europe et la Russie. Un coup d’arrêt qui met en particulier l’Allemagne dans la panade, le pays de Goethe s’appuyant sur le gaz russe pour faire tourner son industrie.Plus généralement, cette guerre économique menée contre Moscou est symptomatique d’une rivalité entre les États producteurs et ceux ayant la main "sur le secteur bancaire, le système monétaire mondiale ou les grands groupes d’assurance", ajoute le spécialiste.Et de rappeler le sort réservé ces dernières années à certains exportateurs d’hydrocarbures un peu trop remuants, comme le Vénézuela ou la Libye de Mouammar Kadhafi.

