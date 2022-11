https://fr.sputniknews.africa/20221118/lacte-de-sabotage-sur-les-nord-stream-confirme-par-le-parquet-suedois-1057012092.html

L'acte de sabotage sur les Nord Stream confirmé par la Suède

L'acte de sabotage sur les Nord Stream confirmé par la Suède

Les explosions qui ont touché en septembre les gazoducs Nord Stream relèvent du sabotage, selon un communiqué du service de la sûreté de l’État de la Suède... 18.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-18T09:21+0100

2022-11-18T09:21+0100

2022-11-18T10:15+0100

nord stream

sabotage

international

suède

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1056381765_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_05aac3b766abf17b77c080a555f62ffb.jpg

L’acte de sabotage "grave" sur les Nord Stream a été confirmé par le service de la sûreté de l'État de la Suède dans un communiqué ce 18 novembre.Selon la déclaration, la zone et les dégâts "considérables" causés par les détonations ont été documentés en détail.Des travaux d'analyse avancés se poursuivent afin de tirer des conclusions plus fiables sur l’accident.Une enquête plus approfondie déterminera si quelqu'un peut être inculpé et poursuivi en justice, indique le service.Un "acte de terrorisme"Le 26 septembre, plusieurs actes de sabotage ont eu lieu sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui passent par la mer Baltique, dans les zones économiques exclusives de la Suède et du Danemark. En conséquence, une conduite du Nord Stream 2 et les deux du Nord Stream 1 ont été endommagées. Les dégâts ont entraîné une fuite massive de gaz.Vladimir Poutine a qualifié le fait d’"acte de terrorisme international" et tient depuis les Anglo-Saxons responsables de ces actions "qui détruisent les infrastructures européennes".

suède

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

nord stream, sabotage, international, suède