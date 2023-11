Un officier ukrainien aurait coordonné l’attaque contre les gazoducs Nord Stream

https://fr.sputniknews.africa/20231112/un-officier-ukrainien-aurait-coordonne-lattaque-contre-les-gazoducs-nord-stream-1063487303.html

Un colonel de l’armée ukrainienne ayant des liens étroits avec les services de renseignement du pays a joué un rôle central dans le sabotage des gazoducs Nord Stream, rapporte le Washington Post en se référant à des sources bien informées en Ukraine et en Europe.L’officier Roman Tchervinsky, 48 ans, a géré la logistique et le soutien d’une équipe de six personnes, impliquée dans les explosions. Celle-ci a loué un voilier sous de fausses identités et a utilisé du matériel de plongée pour placer des charges explosives sur les gazoducs, précise le quotidien.Les ordres venant de ZaloujnySelon les personnes informées de son rôle, M.Tchervinsky n’a pas agi seul et n’a pas planifié l’opération."L’officier recevait les ordres de responsables ukrainiens plus élevés, qui relevaient finalement du général Valeri Zaloujny", l’officier militaire le plus haut gradé d’Ukraine, ont déclaré des sources proches du déroulement de l’opération, révèle le Washington Post.Dans le même temps, l’opération a été organisée de manière à "garder [le Président ukrainien Volodymyr] Zelensky dans l’ignorance", note le Washington Post.Par l’intermédiaire de son avocat, Tchervinsky a nié tout rôle dans le sabotage des pipelines, dans une déclaration écrite au Washington Post et au Spiegel, qui ont mené une enquête conjointe sur son rôle.Qui sont les réels responsables, selon Moscou et Seymour HershMoscou, mais aussi de nombreux analystes et hommes politiques ont largement critiqué l’hypothèse sur l’implication du yacht Andromeda et de l’Ukraine. Сette version a été relayée par les médias occidentaux après la publication d’une enquête de Seymour Hersh, journaliste et écrivain américain, lauréat du prix Pulitzer, en février.De son côté, il a qualifié de non crédible cette version relayée par les médias allemands. Dans sa propre enquête, Seymour Hersh dément les hypothèses avancées par Washington et Berlin. D’après lui, c’était le Président Joe Biden qui avait pris la décision de faire sauter les conduites.Dans son article de février dernier, M.Hersh indique que c’étaient des plongeurs de l’US Navy qui avaient posé des explosifs sur les Nord Stream pendant les exercices navals Baltops-2022 de l’Otan. Les engins explosifs avaient été actionnés plus tard par des spécialistes norvégiens, affirme Seymour Hersh.Sabotage des Nord StreamLe sabotage des gazoducs Nord Stream a lieu le 26 septembre 2022 en mer Baltique. Il a provoqué d'importantes fuites de gaz. La première, sur Nord Stream 2 a été découverte au sud-est de l'île danoise de Bornholm. Plusieurs heures plus tard, deux autres fuites ont été signalées sur Nord Stream 1 au nord-est de l'île.Moscou a qualifié les explosions des gazoducs Nord Stream 1 et 2 d’acte de terrorisme international.

