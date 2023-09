https://fr.sputniknews.africa/20230927/sabotage-des-nord-stream-moscou-commente-les-nouvelles-revelations-de-hersh-1062401370.html

Sabotage des Nord Stream: Moscou commente les nouvelles révélations de Hersh

Sabotage des Nord Stream: Moscou commente les nouvelles révélations de Hersh

Le Kremlin a réagi aux nouvelles informations du journaliste Seymour Hersh qui accuse Washington d’avoir fait exploser les gazoducs Nord Stream en 2022. Selon... 27.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-27T18:44+0200

2023-09-27T18:44+0200

2023-09-27T18:45+0200

sabotage des gazoducs nord stream

russie

états-unis

norvège

international

seymour hersh

dmitri peskov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102138/04/1021380453_0:130:2501:1536_1920x0_80_0_0_9b5c8bdb692d023ba42ed85077107184.jpg

Les données des services secrets russes confirment les informations récemment publiées par le journaliste américain Seymour Hersh sur le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en septembre 2022, a déclaré ce 27 septembre Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe.Selon le porte-parole du Kremlin, l'important n'est pas tant de savoir qui a tapé sur quelle machine à écrire mécanique, mais de constater que, de facto, un tel acte terroriste contre une infrastructure énergétique essentielle, qui appartient à une coentreprise internationale, a été organisé par les États-Unis et le Royaume-Uni. Et qu’ils sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans cet acte terroriste, poursuit-il.Nouvelles infos sur le sabotageLe 26 septembre, Seymour Hersh annonçait que les États-Unis avaient choisi les Nord Stream comme cible parce qu’ils étaient sûrs de la possibilité de nier leur implication, tout en dissimulant les traces de l’attaque. Selon le journaliste américain, l’attaque américaine contre les Nord Stream n’avait rien à voir avec une quelconque envie de gagner ou de mettre fin à la guerre en Ukraine, mais pour maintenir l’influence des États-Unis en Europe occidentale.Les investigations de HershSuite aux explosions qui ont endommagé les Nord Stream le 26 septembre 2022, le journaliste américain Seymour Hersh, lauréat du prix Pulitzer, a mené une enquête minutieuse afin de mettre un "visage" sur cet acte terroriste. D’autant plus que l’Occident rejetait la faute sur la Russie, qui réfutait vigoureusement cette accusation.Le 8 février, M.Hersh a publié les premiers résultats de son enquête, affirmant que des engins explosifs avaient été placés sous les gazoducs russes en juin 2022, sous couvert de l'exercice naval Baltops de l’Otan, par des plongeurs de la marine américaine avec l’aide de spécialistes norvégiens.Selon lui, le Président américain Joe Biden avait pris la décision de mener l’opération après neuf mois de discussions avec des responsables de l'administration en charge des questions de sécurité nationale. Le Pentagone avait par la suite assuré à Sputnik que les États-Unis n'avaient rien à voir avec la destruction des gazoducs russes.

russie

états-unis

norvège

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sabotage des gazoducs nord stream, russie, états-unis, norvège, international, seymour hersh, dmitri peskov