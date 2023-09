https://fr.sputniknews.africa/20230926/sabotage-des-nord-stream-aucun-lien-avec-lukraine-les-usa-sont-impliques-selon-hersh--1062362800.html

Sabotage des Nord Stream: aucun lien avec l'Ukraine, les USA sont impliqués, selon Hersh

Le sabotage des gazoducs Nord Stream n'avait aucun lien avec l'Ukraine. Les États-Unis ont caché les traces de leur implication dans cette attaque, selon le... 26.09.2023, Sputnik Afrique

Les États-Unis, qui sont impliqués dans le sabotage des Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique en septembre 2022, ont choisi ces gazoducs comme cible parce qu'il était facile pour eux de cacher les traces d'une telle attaque, a déclaré le journaliste américain Seymour Hersh."Un crime parfait"Selon lui, les services américains n'ont pas laissé de traces puisqu'aucune information importante n’a été sauvegardée sur un ordinateur.Le chef de la CIA, Bill Burns aurait été le seul à recevoir les rapports sur la préparation de l’attentat, les documents en papier et les copies carbone auraient été détruits après le sabotage.Enquête de Seymour HershLe 8 février 2023, M.Hersh, Prix Pulitzer, avait publié les résultats de son enquête sur les explosions ayant endommagé les Nord Stream. Selon son rapport, des plongeurs de l'US Navy, appuyés par des spécialistes norvégiens, avaient posé des explosifs sur les gazoducs sous le couvert de l’exercice l naval Baltops de l'Otan durant l’été 2022.D'après le journaliste, la décision de mener cette opération avait été prise par Joe Biden au bout de neuf mois de discussions avec des responsables du renseignement. Le Pentagone avait plus tard déclaré à Sputnik que les États-Unis n'étaient pas impliqués dans cette attaque. Dans le même temps, les médias allemands parlaient régulièrement d'une piste ukrainienne dans le sabotage.Sabotage des Nord StreamPlusieurs explosions se sont produites le 26 septembre 2022 sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 reliant la Russie à l'Europe. L’Allemagne, le Danemark et la Suède ont évoqué des actes de sabotage. L'opérateur des Nord Stream a signalé le caractère sans précédent des dommages causés aux pipelines, indiquant que la durée des travaux de réparation était impossible à estimer. Le Parquet général de Russie a ouvert une procédure concernant un acte de terrorisme international.

