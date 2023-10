https://fr.sputniknews.africa/20231013/poutine-explique-pourquoi-la-russie-est-accusee-du-sabotage-de-gazoducs-etrangers-1062778614.html

Poutine explique pourquoi la Russie est accusée du sabotage de gazoducs étrangers

13.10.2023

Les allégations sur l’implication présumée de Moscou dans la fuite signalée sur le gazoduc Balticconnector reliant la Finlande à l’Estonie, ne visent qu’à couvrir les attentats commis par l'Occident contre les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en septembre 2022, a déclaré ce 13 octobre le Président russe à l’issue de sa visite officielle au Kirghizistan."C’est du n’importe quoi", a indiqué le dirigeant russe prié de commenter l’hypothèse d‘implication de la Russie qui serait à l’étude en Finlande. En effet, le 10 octobre, le Président finlandais Sauli Niinistö avait affirmé que les dégâts sur le gazoduc étaient vraisemblablement le résultat d'une "action extérieure".De plus, ce pipeline n’était pas suffisamment protégé ce qui le rendait vulnérable à n'importe quel type de panne, a noté M.Poutine se référant aux informations fournies par le géant gazier russe Gazprom. La fuite aurait pu être causée par un dysfonctionnement technologique, un tremblement de terre ou bien des dommages extérieurs suite aux chocs d’une ancre ou d’un crochet.Sabotage des Nord StreamLe journaliste américain Seymour Hersh, lauréat du prix Pulitzer, a publié le 8 février son enquête mettant au clair les détails du sabotage des gazoducs Nord Stream en mer Baltique en septembre 2022. Dans son enquête, Seymour Hersh, citant une source, affirme que des engins explosifs avaient été posés sous des gazoducs russes en juin 2022, sous prétexte de l'exercice Baltops de l’Otan, par des plongeurs de la marine des États-Unis appuyés par de spécialistes norvégiens.Ensuite, c’était le Président américain Joe Biden qui avait personnellement pris la décision d’effectuer les attentats, après neuf mois de discussions avec des responsables de l'administration en charge des questions de sécurité nationale. Par la suite, la Défense américaine avait assuré à Sputnik que les États-Unis n'étaient pas mêlés à la destruction des gazoducs russes.Réagissant aux investigations du journaliste américain, le Kremlin a confirmé le 27 septembre que les données des services de renseignement russes sur le sabotage des Nord Stream 1 et 2 correspondent aux informations récemment publiées par Seymour Hersh, a déclaré le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov.

