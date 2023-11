https://fr.sputniknews.africa/20231120/la-russie-intensifie-ses-echanges-commerciaux-avec-lafrique-et-lasie-1063673361.html

La Russie intensifie ses échanges commerciaux avec l'Afrique et l'Asie

La coopération économique de la Russie avec les pays asiatiques et africains a continué de se développer tandis que les échanges commerciaux avec l'Union européenne ont diminué, selon les dernières données publiées par le Service fédéral des douanes (SFD).Ainsi, les exportations vers l'Asie ont bondi à 226,6 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de l'année, soit une hausse de 10% par rapport à la même période de 2022. Les exportations vers l'Afrique ont augmenté de plus de 50% pour atteindre 15,6 milliards de dollars.Les importations russes en provenance des deux régions ont également augmenté, s'élevant à 140 milliards de dollars en valeur pour l'Asie, soit une hausse de 40% par rapport à 2022, et à 2,5 milliards de dollars (+10%) pour l'Afrique. La part des pays asiatiques dans le commerce extérieur de la Russie représente désormais environ 70%, selon les données du SFD.L'UE dans l'arrière-gardeEn revanche, le commerce de la Russie avec l’UE est en baisse constante."Si auparavant les échanges avec les pays de l’UE représentaient 50% ou plus avant la crise et avant l'épidémie de Covid, cette part atteint désormais 16%", a récemment déclaré le chef par intérim du Service, Rouslan Davydov.Les exportations vers l'UE ont chuté de 216,7 milliards de dollars entre janvier et septembre 2022 à seulement 65,3 milliards au cours de la même période de 2023, soit une baisse de 70%. Les importations en provenance de l'UE ont diminué d'environ 10%, à 59,2 milliards de dollars.Le commerce avec la Chine et l'Inde est en croissance rapide, les échanges avec les pays d'Amérique latine sont également en hausse, a ajouté M.Davydov.

