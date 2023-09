https://fr.sputniknews.africa/20230905/hausse-de-70-en-six-ans-ramaphosa-parle-des-echanges-avec-les-autres-membres-des-brics-1061908675.html

Hausse de 70% en six ans: Ramaphosa parle des échanges avec les autres membres des BRICS

La participation aux BRICS a permis à l’Afrique du Sud d’accroître ses échanges commerciaux avec les autres membres du groupe de 70% en six ans et de créer de... 05.09.2023, Sputnik Afrique

Les échanges commerciaux entre l'Afrique du Sud et les autres pays des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) en 2022 ont bondi de plus de 70% de 2017 à 2022 pour atteindre quelque 43 milliards de dollars, a annoncé ce mardi 5 septembre le Président sud-africain.La participation de l’Afrique du Sud aux BRICS avait déjà permis au pays de développer son potentiel dans les domaines de l'investissement, du commerce, du tourisme, de la technologie entre autres, a rappelé le dirigeant.Élargissement des BRICSSelon le chef d’État, l’adhésion de nouveaux membres rendra le partenariat au sein des BRICS encore plus fructueux, notamment en politique, finances et économie.Les BRICS réunissent le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. Lors du XVe sommet du groupe qui s’est tenu à Johannesburg en août, les dirigeants des cinq pays membres ont décidé d'inviter l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran à devenir membres à part entière de l’organisation dès le 1er janvier 2024.

