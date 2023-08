https://fr.sputniknews.africa/20230828/abou-dhabi-entend-injecter-davantage-de-capitaux-dans-la-banque-des-brics-1061694241.html

Les Émirats arabes unis, qui rejoindront les BRICS en 2024, prévoient de placer davantage de capitaux dans la Nouvelle banque de développement des BRICS. Selon... 28.08.2023, Sputnik Afrique

Peu après l’annonce de leur adhésion aux BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), les Émirats arabes unis annoncent leur projet d’injecter plus de capitaux dans la Nouvelle banque de développement (NDB) du groupe qu’Abou Dhabi a rejointe il y a deux ans, relate l’agence de presse Bloomberg.Abdoullah ben Touq al-Marri n’a pas précisé les délais ni les chiffres exacts.Le ministre a souligné que l’adhésion des Émirats arabes unisaux BRICS ne se ferait pas au détriment de leurs relations avec l’Occident tout en permettant de stimuler le développement commercial avec les pays du Sud.Élargissement des BRICSLe XVe sommet des BRICS a eu lieu à Johannesburg du 22 au 24 août sous la présidence de l’Afrique du Sud.À son issue, six pays -l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran- ont reçu une invitation à rejoindre l’organisation. Ils participeront à part entière aux travaux du groupe à partir du 1er janvier 2024.Nouvelle banque de développement des BRICSLa décision de créer une nouvelle banque de développement dans le cadre des BRICS a été prise en 2013 lors d’un sommet à Durban, en Afrique du Sud.En 2014, un accord sur l’établissement de l’institution financière a été signé lors d’un sommet dans la ville brésilienne de Fortaleza. L’inauguration de la nouvelle structure a eu lieu lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de la banque le 7 juillet 2015 à Moscou. Son principal objectif est de financer des projets d’infrastructures et de développement durable dans les États membres des BRICS ainsi que dans d’autres pays émergents.Établie à Shanghaï, la NDB dispose d’un capital de 100 milliards de dollars, selon son site Internet. Depuis sa création, la banque a approuvé des projets pour un montant cumulé de près de 32 milliards de dollars.

